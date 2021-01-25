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Агентство по неподкупности

Прокурора, замначальника полиции и двух мэров проверили на неподкупность

© Photo : Autoritatea Națională de Integritate
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210125/33369803/prokurora-zamnachalnika-policii-i-dvuh-merov-proverili-na-nepodkupnost.html

Прокурора заподозрили в том, что он умышленно скрыл от государства свое имущество, указав в декларации неполные данные.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Национальное агентство по неподкупности подвергло сомнению легальность доходов прокурора из состава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям.

Национальный орган по неподкупности.
© Photo : Autoritatea Națională de Integritate
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Во время проверки имущества, начатой в отношении прокурора, инспекторы заподозрили, что столкнулись с умышленным предоставлением неполных данных в декларации об имуществе и личных интересах проверяемого за 2017 и 2018 годы. Агентство направило уведомление об этом в Генеральную прокуратуру.

Кроме того, был составлен протокол, в котором фигурирует замруководителя одного из инспекторатов Кишинева — за допущенное им нарушение.

В общей сложности инспекторы агентства наложили по результатам проверок штрафы на сумму 11 тысяч леев. Среди нарушителей оказались два примара коммун из Криулянского и Рышкановского района, а также директор художественной школы в Дрокии.

Кроме того, две проверки были инициированы в отношении инспектора Государственной налоговой службы и специалиста Апелляционного суда Кишинева. Проверка наличия конфликта интересов и несовместимости возбуждена также в отношении двух примаров из Хынчештского и Криулянского районов.

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Теги:
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