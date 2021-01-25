Прокурора, замначальника полиции и двух мэров проверили на неподкупность

Прокурора заподозрили в том, что он умышленно скрыл от государства свое имущество, указав в декларации неполные данные.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. Национальное агентство по неподкупности подвергло сомнению легальность доходов прокурора из состава прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым случаям.

Во время проверки имущества, начатой в отношении прокурора, инспекторы заподозрили, что столкнулись с умышленным предоставлением неполных данных в декларации об имуществе и личных интересах проверяемого за 2017 и 2018 годы. Агентство направило уведомление об этом в Генеральную прокуратуру.

Кроме того, был составлен протокол, в котором фигурирует замруководителя одного из инспекторатов Кишинева — за допущенное им нарушение.

В общей сложности инспекторы агентства наложили по результатам проверок штрафы на сумму 11 тысяч леев. Среди нарушителей оказались два примара коммун из Криулянского и Рышкановского района, а также директор художественной школы в Дрокии.

Кроме того, две проверки были инициированы в отношении инспектора Государственной налоговой службы и специалиста Апелляционного суда Кишинева. Проверка наличия конфликта интересов и несовместимости возбуждена также в отношении двух примаров из Хынчештского и Криулянского районов.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova