Примар Кишинева рассказал, чем вызваны задержки по компенсациям за отопление

Столичный градоначальник пояснил, сколько денежных средств понадобится для выплаты компенсаций за коммунальные услуги и энергоресурсы.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Примар Кишинева Ион Чебан пояснил, чем вызваны задержки с выплатой компенсаций за отопление в текущем сезоне.

"Некоторые вице-преторы затянули процесс рассмотрения списков с заявлениями на получение компенсации за оплату коммунальных услуг и энергоресурсов в период холодного сезона 2020-2021. Поэтому были задержки", – написал Чебан на своей странице в Facebook.

В настоящее время, по словам примара, списки получателей компенсаций находятся в претурах и примэриях пригородов столицы.

"Заявки 21 253 человек, которые попросили подобные компенсации, подлежат обработке и проверке. В рамках претур и примэрий коммун созданы комиссии, которые непосредственно занимаются этим делом", – уточнил Чебан.

По его словам, окончательные списки получателей должны поступить в главное управление жилищно-коммунального планирования, а затем быть повторно переданы операторам.

"Сумма счетов за коммунальные услуги и энергоресурсы на холодный сезон 2020-2021 годов будет пересчитана. Основная идея заключается в том, чтобы получатели прошлых лет не подавали повторно заявки, а лишь люди, которые впервые подключаются к подобной системе", – уточнил градоначальник.

Он пояснил, что для компенсации затрат малообеспеченных граждан в Кишиневе на коммунальные услуги и энергоресурсы необходимо выделить из бюджета свыше 80 миллионов леев.

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