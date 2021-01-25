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Медработники. Архивное фото

Свежие данные Минздрава: сколько новых случаев COVID-19 подтвердилось в стране

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (430)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210125/33371507/svezhie-dannye-minzdrava-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-podtverdilos-v-strane.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 156 тысяч.

КИШИНЕВ, 25 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 224 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава в понедельник.

Граффити на тему коронавируса.
© AP Photo / Markus Schreiber
Доказано: повторное заражения коронавирусом при наличии антител – реальность

Выявлено два эпизода "импорта" инфекции – по одному из Израиля и Германии.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 156 426.

За минувшие 24 часа проведено 1279 тестов, при этом повторно — 186.

Коронавирус выявлен в том числе у четырех медработников: двоих врачей, одной медсестры и одного работника вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 225 пациентов (из них 47 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 230 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 147 178.

Зафиксировано еще семь летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3368.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (430)

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