Вспоминая жертв Холокоста: опубликована программа недели памяти в Молдове

О тех, кто стал жертвами преследования и массового уничтожения времен нацистской Германии, вспомнят во многих городах и селах республики.

КИШИНЕВ, 25 января – Sputnik. В течение недели, с 25 по 31 января, в Молдове пройдут мероприятия, посвященные памяти жертв Холокоста. Агентство межэтнических отношений (АМО) Молдовы опубликовала полную программу.

"По случаю Международного дня памяти жертв Холокоста в Республике Молдова проводится серия мероприятий, посвященных памяти тех, кто был уничтожен в результате одного из самых жестоких зверств в истории XX века", – отметили в АМО.

В программе - запуск видеопроекта "Праведники народов мира" в Бессарабии на онлайн-платформе Еврейской общины Республики Молдова, презентация фотодокументальной выставки "Праведники народов мира" в Национальном музее истории Молдовы, торжественное открытие выставки Холокост: разрушение. Спасение. Освобождение" в Государственном университете Молдовы, а также представление тематических экспозиций в разных населенных пунктах республики.

В публичных библиотеках и молодежных центрах страны пройдут выставки, презентации фильмов и книг, круглые столы. Основные мероприятия запланированы на 27 января – в Международный день памяти жертв Холокоста.

Программа на 27 января

10.00 – День памяти мучеников и героев Холокоста", распространение информационных листовок (Дрокия).

10.00 - Возложение цветов к пяти могилам на Еврейском кладбище в Оргееве и зажжение памятных свечей.

11.00 - Митинг-реквием, поминовение жертв Холокоста: возложение цветов к памятнику "Жертвам фашизма" (Кишинев, ул. Каля Орхеюлуй, 36).

11.00 - Торжественное открытие информационного панно у памятника жертвам Холокоста (Кагул, ул. Штефана чел Маре, 37).

11.00 - Возложение цветов к памятнику "Жертвы Холокоста" в городе Дубоссары (ул. З. Космодемьянской), а также в Тирасполе.

12.00 - Церемония возложения цветов на Еврейском кладбище в Сороках, к Мемориалу жертв Рыбницкого гетто (г. Рыбница, ул. Горького), к Братской могиле жертв Холокоста (г. Рыбница, ул. Крутая горка, Старое еврейское кладбище).

12.40 - Возложение цветов к памятнику "Жертвам нацизма" и зажжение поминальных свечей (г. Рыбница, ул. Титова).

14.00 - Видеоматериал "Холокост: живая память человечества", Евгений Брик, исполнительный директор Еврейского института Республики Молдова (онлайн-платформа Агентства межэтнических отношений).

17.00 - Зажжение свечей, церемония памяти жертв Холокоста (синагога еврейской общины Республики Молдова, Кишинев, ул. Евгения Дога, 5).

В среду, 27 января, состоится также открытие временной выставки фотографий и материалов "Альбом молдавско-еврейской семьи" (Историко-этнографический музей в Теленештах), выставка фотографий и тематических плакатов "27 января 2021 года - Международный день памяти жертв Холокоста" (Теоретическая средняя школа в Скулень), а также возложение цветов к еврейскому мемориалу (Скулень).

В ресурсном центре для подростков и молодежи CRAT муниципия Бельц пройдет показ и обсуждение исторического фильма "Собибор", а в Бельцком медицинском колледже – круглый стол "Холокост – ужасное преступление XX века". В профессиональной школе в Хынчештах будет организован круглый стол "Холокост – историческая проблема современного мира".

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