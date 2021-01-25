Почему в Молдове снижается число подтвержденных случаев COVID-19

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Несмотря на то что в Молдове наблюдается снижение числа подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, расслабляться не стоит, а нужно продолжать соблюдать все предписанные меры предосторожности. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявила специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.

"Это и хороший знак, но и не стоит расслабляться, потому что, скорее всего, есть какие-то факторы, о которых мы не знаем, и которые влияют на вот это снижение. В то же время мы знаем, что болезнь еще есть, и нужно всем носить маски и быть внимательнее. Пока сложно говорить о том, на фоне чего произошло это снижение, но то, что не нужно расслабляться, это однозначно", – уточнила собеседница.

При этом эксперт предположила, что спад мог произойти из-за меньшего числа проводимых тестов, что может объясняться снижением обращений граждан. Причины этому, как считает она, могут быть разными.

"Может быть, и финансы – тест стоит дорого. Из того, что я слышала, в поликлиниках делают тесты бесплатно, но нужно ждать где-то четыре-пять дней, что, скорее всего, тоже влияет на результаты. Может, человек уже выходит из болезни, а ему делают тест, и он будет отрицательным", – сказала Токарчук.

По ее словам, "еще один вариант – в Молдову пришли новые мутации коронавируса". "Они очень заразны для молодежи и проходят часто в бессимптомной форме. Соответственно, больные есть, но мы их не видим. Также может быть еще и качество тестов. Я не знаю, какие у нас тесты, выявляют ли они новые мутации, позволяют ли имеющиеся у нас реагенты выявлять эти новые мутации", – отметила собеседница.

На вопрос, надо ли ужесточать карантинные меры, специалист напомнила, что официальный Кишинев не прибегал к подобным действиям и при 50% положительных результатов тестов на коронавирус.

"В чем заключается аргумент для ужесточения карантинных мер при 20% положительных результатов тестов? По уровню позитивности тестов мы не должны ужесточать, но опять же мы не знаем, какие у нас тесты, какая обстановка вообще с больными в поликлиниках", – добавила Токарчук.

Как пояснила эксперт, страны обычно принимают решения по ужесточению карантинных мер не только по количеству тестов и по проценту их положительных результатов, но и собирают информацию у семейных врачей и из других источников.

"Мы не видим всей полноты информации, чтобы принимать такое решение. Только по тестам судить не стоит", – добавила Токарчук.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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