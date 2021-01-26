В примэрии Кишинева ответили на критику по поводу задержки с выдачей зарплат

Муниципалитет извинился перед сотрудниками, которые получили зарплату за декабрь 2020 года с опозданием, обещав, что в ближайшее время ситуация нормализуется.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В примэрии Кишинева сообщили, что процесс финансирования расходов из муниципального бюджета на 2021 год начался 21 января, что привело к задержкам выплаты заработной платы на некоторых муниципальных предприятиях.

"Это произошло из-за относительно поздней публикации бюджета на 2021 год в Информационной системе финансового управления (SIMF), через которую оформляются платежные документы", – уточнили в столичной администрации.

По информации ведомства, трансферты из государственного бюджета в муниципальный поступили 22 января в 16.45.

"В тот же день в приоритетном порядке было обеспечено финансирование для расходов на персонал и компенсации, которые были выполнены 25 января, включая секторы образования и спорта, потому что в выходные дни как казначейская система, так и финансово-банковские учреждения, обслуживающие бюджетные структуры, не работали. Исходя из сложившейся ситуации муниципалитет просит прощения у сотрудников, которые получили зарплату за декабрь 2020 года с опозданием. В ближайшее время ситуация нормализуется", – пояснили в примэрии.

Примар Кишинева Ион Чебан ответил на критику тех, кто обвинил столичные власти в задержке с выдачей заработной платы.

"Это процедура повторяется в начале каждого финансового года", – уточнил он.

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