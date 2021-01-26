Самый точный прогноз погоды: в страну приходят снег и морозы

Каждый день читайте на Sputnik, что нам обещают синоптики, а также узнавайте о народных приметах и традициях.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 26 января в Молдове погода будет определяться областью пониженного атмосферного давления.

Синоптики сообщают об облачности. Днем местами слабый снег, ночью – гололедица. Ветер северо-западный, слабый до умеренного.

Средняя температура в дневные часы составит от 0 до +5 градусов.

Точный прогноз погоды в Кишиневе на 26 января: ночью от -3 до -1, днем от +1 до +3 по Цельсию.

"Метеорологические факторы будут способствовать рассеиванию вредных примесей в воздухе. В среду ожидается снег", – уточнили в Госгидрометеослужбе.

Максимальная температура воздуха 27 января не превысит нулевую отметку, а минимум составит от -6 до -1. На 28 января синоптики также обещают снег. В дневные часы на столбиках термометров будет в пределах нуля, а вот в ночные – от -9 до -4.

В последующие дни без существенных осадков. Днем от 0 до +5, а ночью – от -7 до -2. Такая погода, как обещают синоптики, продержится до 1 февраля.

Праздники и народные приметы

Православная церковь 26 января почитает память мучеников Ермила и Стратоника, преподобного Иринарха, затворника Ростовского, преподобного Елеазара Анзерского, мученика Петра Анийского.

Согласно народным приметам, если в этот день за окном щебечет синица, то стоит ждать ранней весны. Если собака спит возле будки, то это к потеплению, а если дремлет, свернувшись в клубок, то к холодам. Считалось, если в этот день больного человека посадить на место, где больше всего любит лежать кошка, то он выздоровеет.

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