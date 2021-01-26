Пока все спали: визит Хартинга, "хрупкость" мира и "дело Трампа"

Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В Республику Молдова прибудет с визитом специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции посол Томас Майер-Хартинг. Он посетит республику с 26 по 29 января, чтобы ознакомиться с текущим положением дел в процессе урегулирования и определить вместе со сторонами приоритеты на 2021 год. Информация о визите размещена на официальной странице ОБСЕ в сети Facebook.

В ходе визита у Майера-Хартинга намечены встречи с президентом Молдовы Майей Санду, исполняющим обязанности премьер-министра и министром иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокоем и вице-премьер-министром по вопросам реинтеграции Ольгой Чеботарь. Кроме того, посол намерен провести диалог с лидерами политических партий страны.

В Кишиневе специальный представитель также встретится с постоянными послами посредников и наблюдателей переговорного формата "5+2" и представителями гражданского общества.

В Тирасполе состоится встреча Майера-Хартинга с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе от Приднестровья Виталием Игнатьевым.

Гутерреш: "Сегодняшний мир можно описать одним словом – "хрупкость"

В результате пандемии коронавируса мир вступил в тяжелейший экономический кризис за последнее столетие - об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на мероприятии "Давосская повестка дня".

Как отмечает РИА Новости, глава ООН подчеркнул, что сегодняшний мир можно описать одним словом — "хрупкость".

"Более двух миллионов человек погибли (из-за пандемии. — Прим. ред.), и мы находимся в худшем экономическом кризисе за последние сто лет", — заявил Гутерреш.

Пандемия обнажила такие мировые проблемы, как неравенство между людьми и странами, нестабильность "кризисов климата и биоразнообразия", - говорит дипломат. По его словам, "ведение войны с природой" приводит к тому, что "она наносит ответный удар". Гутерреш призывает мир к диалогу и сотрудничеству.

"Правительства, международные организации, частный сектор и гражданское общество, города должны работать вместе", — высказался он.

Гутерреш одчеркнул: в 2021 году у мира есть уникальная возможность, чтобы использовать восстановление от пандемии для "перехода от хрупкости к устойчивости".

Резолюция об импичменте Трампу – уже в сенате

Представители нижней палаты конгресса США, которую контролируют демократы, внесли в сенат одобренную ранее резолюцию об импичменте бывшему президенту Дональду Трампу, передает РИА Новости.

Процесс стартует 8 февраля в формате судебного разбирательства. Стороны могут вызывать свидетелей и предъявлять документы. Демократам нужно получить две трети голосов сенаторов.

Импичмент по обвинению в подстрекательстве к беспорядкам, повлекшим штурм Капитолия, палата представителей конгресса США вынесла Трампу 13 января. За проголосовали 232 конгрессмена, 197 высказались против. Среди поддержавших это решение были десять его однопартийцев.

Для победы в сенате демократам необходимо перетянуть на свою сторону 17 республиканцев, однако пока о возможной поддержке этого заявили не более шести из них. В случае импичмента Трамп может лишиться возможности занимать государственные должности в будущем и участвовать в выборах, пишет агентство.

Трамп стал первым президентом в истории США, которому палата вынесла импичмент дважды. Первый — в 2019 году. Тогда палата представителей проголосовала за это из-за "превышения полномочий" и "воспрепятствования конгрессу".

Его заподозрили в том, что он задержал военную помощь Украине и просил Владимира Зеленского в обмен на нее провести расследование против своего политического оппонента демократа Джо Байдена и его сына Хантера.

ВОЗ рассказала о судьбе COVID-19

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан рассказал, что населению Земли предстоят еще долгие годы борьбы с пандемией.

"Несмотря на прогресс, которого мы добились в борьбе с COVID-19, остается большое количество факторов, указывающих на то, что справиться с эпидемией будет не так просто", — цитирует его РИА Новости.

Не везде удается сдерживать распространение вируса, а количества произведенных вакцин недостаточно, чтобы разом избавиться от пандемии, отметил Райан.

Между тем коронавирус продолжает демонстрировать печальные рекорды. Так, за минувшие сутки в Германии зафиксировано более 900 летальных случаев и свыше шести тысяч новых случаев заражения. Статистику представил Институт Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

В понедельник сообщалось о 214 скончавшихся пациентах с COVID-19 за сутки.

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