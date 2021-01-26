Додон и Нагачевский раскритиковали новый состав Совбеза, одобренный Санду

И. о. министра юстиции и пятый президент Молдовы заявили, что глава государства не включила в состав Совета безопасности представителей важных институтов власти.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Врио министра юстиции Фадей Нагачевский остался недоволен тем, что Минюст не вошел в новый состав Высшего совета безопасности (ВСБ). Еще больше возмутило министра то, что этот институт власти не получил своего места в совете "из-за личного отношения" к нему президента Майи Санду.

"Судя по заявлениям лидера PAS Игоря Гросу на одном из телеканалов, становится ясно, что Минюст не включили в совет из-за моей персоны. Следуя этим утверждениям, мы можем понять, что состав Совбеза был создан исключительно на основе личного отношения. Если так, то это грустно", - отметил Нагачевский.

Он напомнил, что сам находится в отставке и занимает место лишь врио министра, и надеется, что вопрос о назначении нового главы Минюста будет решен в скором времени. Также он выразил недоумение тем, как глава государства собирается в дальнейшем плодотворно сотрудничать с Минюстом и Национальным антикоррупционным центром, который также не вошел в ВСБ.

Нагачевский отметил, что в указе за подписью президента не прописаны все имена новых членов Совбеза, а лишь их функции, что тоже может свидетельствовать о некоем личностном характере назначений.

Некоторые замечания по поводу нового состава Совбеза высказал и пятый президент Молдовы Игорь Додон.

"Впервые за многие годы в составе этого консультативного органа при президенте не нашлось место для башкана Гагаузии. Даже при пресловутых альянсах "За европейскую интеграцию" в состав Совбеза включали тогдашнего башкана Формузала", - подчеркнул Додон.

По его мнению, это может быть показательное отношение к региону или обида на гагаузов за то, что его жители отдали за Майю Санду менее 5% голосов на ноябрьских выборах.

"Считаю ошибочным и опасным со стороны президента разделять граждан Молдовы на "хороших" (однопартийцы и сотрудники НПО) и "плохих", тех, кто думают и голосуют иначе", - добавил политик.

Ранее Додон выразил недоумение в связи с решением главы государства Майи Санду назначить в состав Высшего совета безопасности представителей партии, которую она возглавляла до вступления в должность, а также членов НПО, в том числе финансируемых из-за рубежа.

По его словам, члены Высшего совета безопасности получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе совершенно секретной, и для этого существует специальная процедура, регулируемая Службой информации и безопасности республики.

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