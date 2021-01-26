С четвертой попытки: ВСМ одобрил отставку судьи по делу Шора

Судья не явилась на заседание Высшего совета магистратуры, хотя была вызвана членами совета. В связи с этим было одобрено только прекращение полномочий служительницы Фемиды, но не ее почетная отставка.

КИШИНЕВ, 26 янв - Sputnik. Высший совет магистратуры (ВСМ) одобрил заявление об отставке судьи Апелляционной палаты (АП) Кагула Нины Веливой, которая вела дело бизнесмена Илана Шора.

Отметим, что отставку судьи сумели одобрить лишь с четвертой попытки, ранее рассмотрение этого вопроса многократно откладывали по разным причинам.

При этом Велеву не отправили в почетную отставку, а лишь одобрили заявление, прекращающее ее полномочия. Такое решение члены ВСМ приняли в связи с тем, что к судье было много вопросов по поводу проволочек с рассмотрением дела Шора. Поэтому на прошлой неделе Велеву пригласили на заседание, чтобы прояснить все эти моменты, но она пришла.

"Отставка судьи не повлияет на рассмотрение дела Илана Шора. Закон позволяет назначить в судейскую коллегию нового человека и продолжить слушания, а не возобновлять их", - заявил в ходе заседания член ВСМ Петру Морару.

Велева попросила ВСМ отправить ее в почетную отставку 27 ноября 2020 года. По закону судья имеет право на почетную отставку, если при исполнении своих служебных обязанностей и во внеслужебных отношениях не было допущено проступков, подрывающих престиж правосудия и порочащих честь и достоинство судьи.

Дело Шора

Речь идет об уголовном деле по факту мошенничества и отмывания денег, согласно которому столичный суд в 2017 году приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа.

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьера Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Илана Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. 5 августа 2016-го Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года.

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить Шора из-под домашнего ареста и поместить его под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения границы Молдовы возбуждено уголовное дело. Шора объявили в международный розыск.

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