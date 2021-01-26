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Бригада SMURD Яссы выполнила аэромедицинскую миссию по экстренной транспортировке женщины из района Фэлешть в Кишинев.

Фото: новая медицинская авиамиссия – пациентку экстренно доставили в Кишинев

© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210126/33381276/foto-novaya-meditsinskaya-aviamissiya-patsientku-ekstrenno-dostavili-v-kishinev.html

Женщину из Фалештской районной больницы в столицу на вертолете транспортировала медицинская бригада SMURD из Ясс.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Бригада SMURD из Ясс выполнила авиамедицинскую миссию по экстренной транспортировке женщины из Фалешт в Кишинев. Как рассказали в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям, пациентке 64 года. Она получила ожоги первой и второй степени на 50% поверхности тела.

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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Бригада SMURD из Ясс выполнила медицинскую авиамиссию по экстренной транспортировке женщины из Фалештского района в Кишинев.

"Женщина была принята румынскими врачами и парамедиками в районной больнице в Фалештах и благополучно доставлена в столицу. Во время поездки за состоянием пациентки внимательно следили врачи медицинской бригады SMURD из Ясс", – пояснили в инспекторате.

Вертолет приземлился в Кишиневе на стадионе "Динамо". Там пациентку уже ждала республиканская служба Aviasan, которая доставила ее в Республиканский центр термических травм для проведения дальнейшего обследований и лечения.

По данным Генерального инспектората, это второе в 2021 году использование авиации SMURD, проведенное на территории Республики Молдова.

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Теги:
SMURD, вертолет SMURD


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