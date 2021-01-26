Видео: как молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Открыта отборочная кампания по приему граждан Республики Молдова в статусе студентов-бюджетников в российские вузы в 2021/2022 учебном году по квоте правительства России. Регистрация открыта до 20 февраля 2021 года включительно.
"Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему https://education-in-russia.com
Инструкция по регистрации: https://yadi.sk/i/T1OvJvoQb11zdQ", – отметили в представительстве Россотрудничества в Молдове.
Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы.
Отборочные тесты для кандидатов на бакалавриат и специалитет состоятся в онлайн-формате в период с 3 по 15 марта. Информация о графике их проведения будет размещена дополнительно на сайте представительства.
Второй этап отбора проводится уже российскими вузами.
Ознакомиться с возможностями образовательных организаций Российской Федерации по приему иностранных граждан в рамках квоты можно на портале https://education-in-russia.com. На нем выложено также видео того, как можно зарегистрироваться на сайте "Образование в России для иностранцев" и как подать заявку на обучение.
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