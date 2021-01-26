Видео: как молдавские абитуриенты могут поступить в российские вузы

В 2021 году процедура упрощена. Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Открыта отборочная кампания по приему граждан Республики Молдова в статусе студентов-бюджетников в российские вузы в 2021/2022 учебном году по квоте правительства России. Регистрация открыта до 20 февраля 2021 года включительно.

"Прием заявок и документов осуществляется через специализированную информационную систему https://education-in-russia.com

Инструкция по регистрации: https://yadi.sk/i/T1OvJvoQb11zdQ", – отметили в представительстве Россотрудничества в Молдове.

Желающим принять участие в конкурсном отборе необходимо зарегистрироваться, заполнить заявление-анкету и загрузить в личный кабинет необходимые документы.

Отбор пройдет в два этапа. Первый проводит представительство Россотрудничества в Республике Молдова в форме тестирования для кандидатов на бакалавриат и специалитет и в форме конкурса портфолио – для кандидатов в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. По результатам испытаний формируется список кандидатов в соответствии с выделенной квотой.

Отборочные тесты для кандидатов на бакалавриат и специалитет состоятся в онлайн-формате в период с 3 по 15 марта. Информация о графике их проведения будет размещена дополнительно на сайте представительства.

Второй этап отбора проводится уже российскими вузами.

Ознакомиться с возможностями образовательных организаций Российской Федерации по приему иностранных граждан в рамках квоты можно на портале https://education-in-russia.com. На нем выложено также видео того, как можно зарегистрироваться на сайте "Образование в России для иностранцев" и как подать заявку на обучение.

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