На большей части Молдовы объявлен "оранжевый" код: о чем предупредили синоптики

Молдавские синоптики объявили "оранжевый" и "желтый" коды метеоопасности в связи со сложными погодными условиями.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба объявила на большей части республики "оранжевый" код метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение будет действовать с 27 по 28 января. Лишь в некоторых районах Молдовы на севере страны – "желтый" код.

"В связи с выходом южного циклона в республике в период 27-28 января ожидаются сложные условия погоды: на большей части территории пройдут сильные осадки в виде снега и мокрого снега; усилится северный ветер, порывы которого достигнут 15-20 метров в секунду; местами метели и снежный накат; на дорогах гололедица и налипание мокрого снега", – сказано в сообщении Госгидрометео.

"Оранжевый" код предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность. "Ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам", – сказано на сайте Государственной гидрометеорологической службы.

"Желтый" код заключается в том, что погодные условия потенциально опасны. Они не являются чем-то экстраординарным для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуация МВД Молдовы призывает население проявить максимальную ответственность. Особенно это касается автовладельцев.

"Водителям настоятельно рекомендуется адаптировать свои транспортные средства с учетом зимних условий, а в багажнике автомобиля должны быть лопата, песок и цепи. Кроме того, водители должны соблюдать скоростной режим и, если они выберут более длительный маршрут, чтобы аккумулятор телефона был заряжен", – отметили в инспекторате.

Предупреждение касается и родителей. Спасатели просят, чтобы взрослые сопровождали детей по дороге в школу и из нее с учетом неблагоприятных погодных условиях.

"В ситуации риска следует звонить в Единую службу спасения 112", – уточнили в Генинспекторате.

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