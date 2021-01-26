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Парковка. Архивное фото

Как будет выглядеть многоэтажная парковка в Кишиневе — опубликованы эскизы

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210126/33384594/kak-budet-vyglyadet-mnogoetazhnaya-parkovka-v-kishineve-opublikovany-eskizy.html

Судя по наброскам проектного института, первая многоуровневая парковка в столице будет совмещена с торговым центром.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. В социальных сетях опубликованы эскизы многоуровневой парковки в Кишиневе, которую планируется построить вблизи Центрального рынка.

Эскизы, выполненные столичным проектным институтом Chișinău Proiect, опубликовала администрация рынка в социальных сетях.

Судя по рисунку, планируется, что парковка будет четырехэтажной, совмещенной с торговым центром. Как ранее уже заявлял мэр Кишинева Ион Чебан, на первом этаже здания разместят магазины. Автомобили будут парковать на остальных этажах, включая крышу.

Проект строительства многоэтажной автостоянки является частью общей концепции модернизации Центрального рынка столицы. Согласно плану, современные парковки должны также появиться на улицах Митрополита Варлаама, Армянской и Тигина.

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Теги:
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