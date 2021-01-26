18:21 26 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.22
  • USD17.46
  • RUB0.23
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Кодры. Архивное фото

"Молдсилва" расследует факты незаконной вырубки леса в заповеднике

© Sputnik / Б. Круцко
Общество
Получить короткую ссылку
5610
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210126/33385379/moldsilva-rassleduet-fakty-nezakonnoj-vyrubki-lesa-v-zapovednike.html

Госагентство отреагировало на видео с поленницами дров на территории охраняемого государством заказника.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Агентство "Молдсилва" начало расследование после появления в социальных сетях видео о незаконной вырубке леса в природном заповеднике Plaiul Fagului.

Сформированы две рабочие группы с привлечением специалистов центрального аппарата агентства. Первая будет действовать непосредственно для проверки ситуации в секторе, где были сняты поленницы дров, а вторая займется инспектированием всей территории заповедника.

Илья Тромбицкий
© Sputnik / Mihai Caraus
Тромбицкий: что происходит с заповедниками в Молдове

Заповедник Plaiul Fagului, — в дословном переводе"Буковый край" — государственный научно-исследовательский природный заповедник, расположенный в Унгенском районе. Был основан в 1992 году с целью охраны, изучения и восстановления природных экосистем, животного и растительного мира лесного региона Кодры.

Заповедник создан на базе существовавшего здесь с 1976 года охотничьего хозяйства "Реденский лес". Зона с абсолютно заповедным режимом, в которой запрещена любая деятельность человека, занимает 800 гектаров, вокруг заповедника установлена охранная зона шириной 1,5 км, где хозяйственная деятельность ограничена.

Научно-исследовательскую поддержку заповедника осуществляет Академия наук Молдовы.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Заповедник "Нижний Прут" – уникальное место на юге Молдовы – фото
Топ туристических мест Молдовы: ландшафтный заповедник Рудь-Арионешты - фото
Теги:
Кодры


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Летающий автомобиль PAL-V на Женевском автосалоне 2018 года.
Фото - Будущее рядом: летающие автомобили и дроны-такси в разных странах
Лавров рассказал, что Россия заинтересована в углублении диалога с Ираном по Карабаху
Видео: Лавров и Зариф обсудили процесс урегулирования в Нагорном Карабахе
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться