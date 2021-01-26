"Молдсилва" расследует факты незаконной вырубки леса в заповеднике

Госагентство отреагировало на видео с поленницами дров на территории охраняемого государством заказника.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Агентство "Молдсилва" начало расследование после появления в социальных сетях видео о незаконной вырубке леса в природном заповеднике Plaiul Fagului.

Сформированы две рабочие группы с привлечением специалистов центрального аппарата агентства. Первая будет действовать непосредственно для проверки ситуации в секторе, где были сняты поленницы дров, а вторая займется инспектированием всей территории заповедника.

Заповедник Plaiul Fagului, — в дословном переводе"Буковый край" — государственный научно-исследовательский природный заповедник, расположенный в Унгенском районе. Был основан в 1992 году с целью охраны, изучения и восстановления природных экосистем, животного и растительного мира лесного региона Кодры.

Заповедник создан на базе существовавшего здесь с 1976 года охотничьего хозяйства "Реденский лес". Зона с абсолютно заповедным режимом, в которой запрещена любая деятельность человека, занимает 800 гектаров, вокруг заповедника установлена охранная зона шириной 1,5 км, где хозяйственная деятельность ограничена.

Научно-исследовательскую поддержку заповедника осуществляет Академия наук Молдовы.

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