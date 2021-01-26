Свежие данные Минздрава: за сутки зафиксировано 546 новых случаев заболевания COVID-19

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 156 тысяч.

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 546 новых случаев инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава во вторник.

Выявлено шесть эпизодов "импорта" инфекции: Украина – 2, по одному из Германии, Греции, Киргизии и Великобритании.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 156 972.

За минувшие 24 часа проведен 2771 тест, при этом повторно — 223.

Коронавирус выявлен в том числе у 41 медработника: 16 врачей, 23 медсестер и двух работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 226 пациентов (из них 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких).

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 202 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 147 380.

Зафиксировано еще 13 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3381.

Среди умерших – бывший преподаватель Медицинского университета Молдовы Леонид Гаврилюк, ему было 84 года.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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