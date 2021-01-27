11:38 27 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.38
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Генпрокуратура

Задержан экс-прокурор, проходящий по делу, в котором фигурирует Виорел Морарь

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
15110
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/09/03/31538610.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210127/33391642/zaderzhan-eks-prokuror-prokhodyaschiy-po-delu-v-kotorom-figuriruet-viorel-morar.html

В Генпрокуратуре сообщили, что в среду бывшему прокурору планируется предъявить обвинение и перечислили статьи, по которым он проходит подозреваемым.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Бывший подчиненный отстраненного главы Антикоррупционной прокуратуры задержан накануне вечером после того, как он был признан и заслушан в качестве подозреваемого по фактам "превышение власти", "внесение заведомо ложных сведений в официальные документы", "незаконное задержание или арест" и "сознательное преследование невиновного". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.

Виорел Морарь
© Sputnik / Miroslav Rotari
Освобождение Виорела Мораря опротестовали: в чем причина

По информации структуры, все эти действия, согласно имеющимся данным, совершены в отношении совладельцев одной из автозаправочных сетей, на которых "при соучастии со своим тогдашним начальником (сейчас отстраненным с должности главой Антикоррупционной прокуратуры), двоих полицейских и других лиц, еще не установленных, было якобы сфабриковано заказное дело". 

Как пояснили в Генпрокуратуре, совладельцы одной из сети заправок уже восстановлены в правах после того, как следствие пришло к выводу, что "в 2018 году они подвергались преследованиям, задержаниям, арестам, лишению имущества и незаконному преследованию по заказному делу".

"В течение сегодняшнего дня бывшему прокурору предъявят обвинение, после чего будет принято решение о превентивной мере в его отношении", – отметили в Генпрокуратуре.

В эту же среду Апелляционная палата Кишинева должна высказаться по поводу запроса прокуроров, опротестовавших решение первой инстанции, согласно которому было отклонено ходатайство о помещении отстраненного главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря под арест. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Виорелу Морарю предъявлено обвинение по четырем статьям: что требуют прокуроры


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Летающий автомобиль PAL-V на Женевском автосалоне 2018 года.
Фото - Будущее рядом: летающие автомобили и дроны-такси в разных странах
Спутник V зарегистрировали в Иране.
"Спутник V" зарегистрировали в Иране
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться