Задержан экс-прокурор, проходящий по делу, в котором фигурирует Виорел Морарь

В Генпрокуратуре сообщили, что в среду бывшему прокурору планируется предъявить обвинение и перечислили статьи, по которым он проходит подозреваемым.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Бывший подчиненный отстраненного главы Антикоррупционной прокуратуры задержан накануне вечером после того, как он был признан и заслушан в качестве подозреваемого по фактам "превышение власти", "внесение заведомо ложных сведений в официальные документы", "незаконное задержание или арест" и "сознательное преследование невиновного". Об этом сообщили в среду в пресс-службе Генпрокуратуры Молдовы.

По информации структуры, все эти действия, согласно имеющимся данным, совершены в отношении совладельцев одной из автозаправочных сетей, на которых "при соучастии со своим тогдашним начальником (сейчас отстраненным с должности главой Антикоррупционной прокуратуры), двоих полицейских и других лиц, еще не установленных, было якобы сфабриковано заказное дело".

Как пояснили в Генпрокуратуре, совладельцы одной из сети заправок уже восстановлены в правах после того, как следствие пришло к выводу, что "в 2018 году они подвергались преследованиям, задержаниям, арестам, лишению имущества и незаконному преследованию по заказному делу".

"В течение сегодняшнего дня бывшему прокурору предъявят обвинение, после чего будет принято решение о превентивной мере в его отношении", – отметили в Генпрокуратуре.

В эту же среду Апелляционная палата Кишинева должна высказаться по поводу запроса прокуроров, опротестовавших решение первой инстанции, согласно которому было отклонено ходатайство о помещении отстраненного главы Антикоррупционной прокуратуры Виорела Мораря под арест.

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