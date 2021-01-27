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Митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв Холокоста

В Молдове хранят память о Холокосте

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210127/33393251/V-moldove-berezhno-khranyat-pamyat-o-Kholokoste.html

Об этой трагедии нужно помнить всегда и не допустить ее повторения - во мнении едины представители молдавской власти и общественности.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. На столичном Мемориале жертвам фашизма прошел митинг-реквием по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста.

"Мы чтим память миллионов погибших людей, миллионов жертв антисемитизма, ксенофобии, расизма и нетерпимости, миллионов детей и родителей, младенцев и стариков, миллионов безвинных душ и загубленных судеб. Это был очень жестокий урок всему человечеству. И мы обязаны сделать все, чтобы нигде на Земле, никогда, ни за что это не повторилось", – отметила президент Майя Санду.

Она отметила, что среди Праведников народа мира есть и 79 уроженцев Молдовы. "Спасибо им за то, что в те страшные и черные времена у них хватило духа не только остаться людьми, но и помочь другим – они укрывали евреев в своих домах, помогали им бежать, спасали и усыновляли детей. Вечная память невинно убиенным. Нам остается помнить о катастрофе и передавать эту память новым поколениям", – заявила Санду.

Глава республики обратила внимание, что намерена бороться с призывами к ненависти, ксенофобии, антисемитизму, расизму и нетерпимости.

Ziua Națională de Comemorare a Victimelor Holocaustului
© Sputnik / Mihai Caraus
Памятник жертвам фашизма

Спикер парламента Зинаида Гречаная напомнила, что именно 27 января 1945 года Советская армия освободила заключенных самого большого лагеря смерти в польском городе Освенцим. Этот день был признан Генеральной ассамблеей ООН Днем памяти жертв Холокоста. 

"К сожалению, даже сегодня в полной мере не осознаются ужасы фашизма. К сожалению, наблюдаем в обществе проявления антисемитизма и ненависти. Эти тенденции беспокоят и показывают, каким хрупким может быть мир. В Молдове предпринимаются меры по предотвращению и борьбе с призывами к ненависти", – сказала Гречаная.

Председатель законодательного форума напомнила, что в декабре 2020 года парламент ужесточил уголовное и административное наказание в этом отношении.

Алексей Тулбуре
© Sputnik
Тулбуре: Молдове нужно хранить историческую правду о Холокосте

"Мы продолжим укрепление законодательства, чтобы каждый человек в нашей стране чувствовал себя в безопасности и свободным. Говорят, что сон разума рождает чудовищ. Мы должны остановить любые попытки оправдать нацизм в реальной и виртуальной среде. Важно передать молодому поколению правду о преступлениях фашизма, чтобы они никогда не повторялись. Наш долг сохранить память о Холокосте, чтобы предотвратить его повторение. Для этого очень важно воспитывать в подрастающем поколении любовь к ближнему. Справедливость и добро всегда побеждают. История это неоднократно доказывала. Вечная память павшим", – отметила Гречаная.

Мэр Кишинева Ион Чебан отметил, что миллионы невинных людей пострадали из-за идеологии и подхода, которые не должны допускаться в принципе.

"В этот день наш долг – с одной стороны – вспомнить и сделать все необходимое, чтобы подобные вещи не интерпретировались и тем более не применялись на Земле. Наш долг передать последующим поколениям, что никто не имеет права делать что-то подобное с жизнью одного человека и миллионов людей", – добавил Чебан.

Посол Израиля в Молдове Элиав Белоцерковский подчеркнул, что о горькой правде нужно говорить.

"Смысл Холокоста особенно важен для будущих поколений, потому что то, что произошло, имеет прямое влияние на то, что будет. И поэтому чрезвычайно важно помнить о том, что произошло, говорить об этом, не забывать это", – сказал Белоцерковский.

Холокост – трагедия, о которой нужно помнить и говорить

По словам исполняющего обязанности молдавского премьера Аурелиу Чокоя, 27 января – день, когда мы отдаем дань уважения миллионам жертв Холокоста – ужасного и жестокого преступления, совершенного нацистами во время Второй мировой войны.

"Правительство полностью привержено сохранению памяти о жертвах этого массового уничтожения. Мы исходим из понимания того, что зрелое общество должно усвоить уроки истории, мрачных эпизодов прошлого, чтобы построить будущее, в котором такие трагедии больше никогда не повторятся", – отметил и.о. главы кабмина.

Таким образом, сохранение памяти о Холокосте, чтобы не были преданы забвению эти ужасы – долг перед жертвами и долг перед будущими поколениями.

Борис Шаповалов
© Sputnik / Osmatesco
Шаповалов: молдавская молодежь должна больше знать о Холокосте и событиях ВОВ

"Начиная с 2015 года по случаю этого дня по всей стране организуется "Неделя памяти", которая включает серию мероприятий – круглые столы, международные конференции, тематические уроки в образовательных учреждениях, возложения цветов к памятникам жертв Холокоста, показ тематических фильмов, памятные выставки. Однако считаю правильным, чтобы такого рода мероприятия и акции не ограничивались только "Неделей памяти". Они должны стать постоянными не только в рамках учебной программы школьников и студентов", – сказал Чокой.

Он напомнил, что в прошлом году правительство принято второй план действий на 2021-2024 годы по сохранению памяти о Холокосте и продвижению культуры толерантности в целях борьбы с расизмом, антисемитизмом, ксенофобией и другими формами нетерпимости. Документ, как отметил и.о. премьера, представляет естественное логическое продолжение первого Плана действий, реализованного в период 2017-2019 годов.

"Основная цель наших действий в ближайшие годы, помимо акций по увековечению памяти, повышения информированности и осведомленности широкой общественности, будет направлена на анализ причин социальных явлений, которые в конечном итоге привели к трагедии Холокоста: авторитарных и тоталитарных режимов, антисемитизма, ксенофобии и языка вражды", – обратил внимание Чокой.

В этом смысле, по его мнению, непрерывное образование и обучение молодого поколения в духе универсальных ценностей основных прав и свобод человека, стимулирование межкультурного диалога – основные инструменты, с помощью которых можно сохранить память о жертвах трагедии и построить открытое, толерантное и мирное общество, в котором каждый человек будет развиваться и процветать независимо от этнической, расовой или религиозной принадлежности.

История, память и музей Холокоста

Раввин кишиневской общины Шимшон Изаксон в комментарии радиостудии Sputnik Молдова сообщил, что 27 января памятные мероприятия пройдут по всей стране.

"Мы ценим, храним и бережем память об этом дне, чтобы эта трагедия не повторилась", – отметил собеседник.

Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
© Video : Ruptly / RT / Sputnik
Ко дню памяти жертв Холокоста: истории узников Освенцима и версии политиков
По его словам, в Молдове нет ни музея истории евреев, ни музея Холокоста. "Это несмотря на то, что правительство вынесло решение о создании такого музея. На практике он, к сожалению, так до сих пор и не появился. У нас есть какие-то отдельные экспонаты, но это в частном порядке, это не что-то централизованное, не что-то имеющее место, чтобы каждый, кто хочет, смог бы ознакомиться с этой трагедией. Рассчитываем, что такой музей рано или поздно появится", – отметил Изаксон.

Он обратил внимание и на такую проблему, как незнание истории родного края – многие не знают, что на территории Кишинева находилось еврейское гетто.

"Тот район, где сейчас находится роддом, – это была одна из центральных точек еврейского гетто. Эта важная веха истории. Ведь практически в каждом городе Европы где-то было гетто и обычно люди примерно знают, где именно находилось это гетто, но в Кишиневе почему-то многие не знают. И это очень настораживает", – подчеркнул собеседник.

Воспитание детей

В Молдове планируется пересмотреть учебники истории и углубить знания о Холокосте. Раввин кишиневской общины рассказал, что этот процесс тянется довольно долго, и, возможно, в течение года будут какие-то подвижки.

"Знаю, что есть куратор из Еврейской общины, который вместе с соответствующими инстанциями рекомендует коррекции для куррикулума образовательной системы", – отметил Изаксон.

Политический аналитик Алексей Тулбуре считает, что важно сконцентрировать усилия на преподавании таких тем, как Холокост, в школах и университетах, потому что эта трагедия – явный пример массового нарушения прав человека, массового насилия и геноцида.

"Дети должны понимать, что для того, чтобы такое никогда не повторилось, они должны вырасти людьми, понимающими важность защиты прав человека, умеющими защищать свои права и права других, умеющими солидаризироваться для защиты прав. Мы должны вырастить таких людей, из наших школ должны выйти выпускники, которые должны строить мир", – отметил Тулбуре.

Отрицание Холокоста, по его мнению, во-первых, связано с элементарным незнанием истории. "Таким людям никто об этом не рассказывал в школах, университетах. Есть и, конечно, целая индустрия отрицания Холокоста – попытки уменьшить трагизм и значение произошедшего. Потом есть и роль политического класса, часть которого, в частности в Молдове, практически замалчивает это", – добавил политолог.

Холокост оставил свой след на улицах Кишинева
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Холокост оставил свой след на улицах Кишинева

Эксперт подчеркнул, что о трагедии Холокоста надо говорить. "Надо возвращать память об этом в общественное сознание. Надо воспитывать наших детей таким образом, чтобы они понимали, что это опасно и что этого нельзя допускать", – заключил собеседник.

Трагедию Холокоста нельзя забывать

Молдавский писатель Борис Друцэ, который поднимал в своих произведениях трагедию Холокоста, рассказал в комментарии Sputnik, почему ему близка эта тема.

"Я родом из Телешт. Мои родители рассказывали мне в детстве, как расстреливали евреев на окраине села. Они это рассказывали со слезами. У меня осталось это в памяти. Для меня эта тема важна. Во-вторых, когда я учился в школе, то у меня было шестеро учителей – евреев. Они дали мне отличное воспитание и образование. В-третьих, когда я стал адвокатом, в Кишиневе было очень много юристов-евреев, которые научили меня работать. Они были очень образованны. Считаю, что евреи внесли огромный вклад в пласт наших интеллектуалов", – рассказал Друцэ.

По его словам, тему Холокоста он поднимает, так как знает много случаев со слов очевидцев. "Для меня как писателя эта тема очень важна. Сейчас я завершаю книгу на русском языке, которую полностью посвящаю этой теме", – добавил собеседник.

Писатель подчеркнул, что трагедию Холокоста нельзя забывать.

"Фашизм и уничтожение людей – это большая трагедия, которую нельзя забывать и которую надо предотвратить", – сказал Друцэ.

Память в Молдове

Ежегодно 27 января весь мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Те ужасающие своей жестокостью события происходили во время Второй мировой войны и на оккупированной нацистами молдавской земле.

Порядка 300 тысяч евреев и около 50 тысяч ромов были уничтожены фашистским режимом на территории Молдовы, общее же число людей, замученных и уничтоженных фашистами в оккупированной республике, составило порядка 570 тысяч.

Сегодня у Молдовы нет официальной программы по увековечиванию памяти о событиях Холокоста, на правительственном уровне последняя из них истекла еще в 2019 году, однако сейчас на уровне кабмина заявили о необходимости внесения правок в учебник по истории румын и дополнений в дидактическое пособие с подробной информацией о Холокосте.

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