Спасатели назвали предварительную причину взрыва в городе Сынджерей

На месте взрыва, который произошел в жилом доме в городе Сынджерей, продолжают работать специалисты, которые выясняют все обстоятельства происшествия.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Причиной взрыва в доме в городе Сынджерей могло стать скопление природного газа. Такую предварительную версию озвучили в пресс-службе Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают мониторинг ситуации в результате взрыва жилого дома на улице Г. Кошбук в городе Сынджерей. Исходя из первых исследований, проведенных на месте специалистами, предполагается, что взрыв мог произойти из-за скопления природного газа", – отметили в структуре.

По данным источника, в процессе разбора завалов и поиска пострадавших спасатели достали три газовых баллона пропан-бутанового типа.

"Более того, в результате первого осмотра в доме была установлена газовая колонка. На месте продолжают работать специалисты, которые выясняют все обстоятельства случившегося", – добавили в Генинспекторате.

Взрыв в одном из жилых домов в городе Сынджерей произошел во второй половине дня во вторник, строение было разрушено до основания. В результате операции по спасению из завалов обрушившегося здания извлечены 61-летняя женщина и 68-летний мужчина. Их доставили в больницу. Еще один 63-летний мужчина погиб. Для ликвидации последствий ЧП потребовалась помощь 74 спасателей и пожарных и десять единиц техники.

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