На трассах Молдовы обстановка под контролем — Госадминистрация автодорог

Циклон, накрывший Молдову, принес с собой мокрый снег, на дорогах — гололед. Коммунальные службы подготовились к резкому изменению погоды.

Кишинев, 27 янв — Sputnik. На всех основных трассах обстановка нормальная, сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

В среду, начиная с 7.00 до 12.00, на автомобильных дорогах в Кишиневе, районах Кагул, Кантемир, Тараклия, Каушаны, Штефан-Водэ, Басарабяска, Чимишлия, Леова, Новые Анены, Криуляны, Дубоссары и в Гагаузии шел мокрый снег. На дороги выведены 8 грейдеров, 16 многофункциональных автомобилей со снегоуборочными ковшами, 35 грузовиков, оборудованных для разбрасывания песка, сообщает ведомство.

По данным Госгидрометеослужбы, 28 января сохранятся сложные условия погоды. Максимальная температура воздуха не превысит нулевую отметку, а минимум составит от -6 до -1. На 29 января синоптики также обещают снег. В дневные часы столбики термометров будут в пределах нуля, а в ночные опустятся от -4 до -9. Такая погода продержится до 1 февраля.

На большей части страны объявлен "оранжевый код" метеоопасности.

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