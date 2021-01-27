16:58 27 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.38
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Зима в Кишиневе

На трассах Молдовы обстановка под контролем — Госадминистрация автодорог

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
Получить короткую ссылку
61 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/12/33281663.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210127/33395740/na-trassah-moldovy-obstanovka-pod-kontrolem-gosadministraciya-avtodorog.html

Циклон, накрывший Молдову, принес с собой мокрый снег, на дорогах — гололед. Коммунальные службы подготовились к резкому изменению погоды.

Кишинев, 27 янв — Sputnik. На всех основных трассах обстановка нормальная, сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

В среду, начиная с 7.00 до 12.00, на автомобильных дорогах в Кишиневе, районах Кагул, Кантемир, Тараклия, Каушаны, Штефан-Водэ, Басарабяска, Чимишлия, Леова, Новые Анены, Криуляны, Дубоссары и в Гагаузии шел мокрый снег. На дороги выведены 8 грейдеров, 16 многофункциональных автомобилей со снегоуборочными ковшами, 35 грузовиков, оборудованных для разбрасывания песка, сообщает ведомство.

По данным Госгидрометеослужбы, 28 января сохранятся сложные условия погоды. Максимальная температура воздуха не превысит нулевую отметку, а минимум составит от -6 до -1. На 29 января синоптики также обещают снег. В дневные часы  столбики термометров будут в пределах нуля, а в ночные опустятся от -4 до -9. Такая погода продержится до 1 февраля.

На большей части страны объявлен "оранжевый код" метеоопасности.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

На большей части Молдовы объявлен "оранжевый" код: о чем предупредили синоптики
В Одесской области из-за непогоды ограничено движение грузового транспорта
Теги:
дороги


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Snake Under the Moonlight (Змея под луной) китайского фотографа Jinjing Lyu, ставший финалистом конкурса The Art of Building 2020.
Фото - Земля Будды - в объективе: лучшие снимки конкурса Art of Building 2020
Кто живет во дворцах на Холме ромов в Сороках
Видео: кто живет во дворцах за миллионы на Холме ромов в Сороках
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться