Васнецов: Холокост – одна из самых позорных страниц новейшей мировой истории

Российский дипломат призвал не допускать попыток переписывания истории, а также бороться со всеми проявлениями шовинизма, антисемитизма и русофобии.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Холокост – это одна из самых позорных страниц новейшей мировой истории, заявил посол России в Молдове Олег Васнецов на круглом столе, посвященному Международному дню памяти жертв Холокоста.

По словам дипломата, в год 80-летия со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз, память о Великой Победе в мае 1945 года и ее уроках все чаще становится объектом текущей конъюнктуры.

Васнецов призвал не допускать попыток переписывания истории, решительно бороться со всеми проявлениями шовинизма, антисемитизма и русофобии. Посол дал высокую оценку усилиям молдавских властей по сохранению исторической памяти, нашедших отражение в Плане правительства Молдовы на 2021–2024 годы по увековечиванию памяти жертв Холокоста.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей ООН 1 ноября 2005 года.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova