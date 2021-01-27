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Олег Васнецов

Васнецов: Холокост – одна из самых позорных страниц новейшей мировой истории

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210127/33395844/vasnetsov-kholokost--odna-iz-samykh-pozornykh-stranits-noveyshey-mirovoy-istorii.html

Российский дипломат призвал не допускать попыток переписывания истории, а также бороться со всеми проявлениями шовинизма, антисемитизма и русофобии.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Холокост – это одна из самых позорных страниц новейшей мировой истории, заявил посол России в Молдове Олег Васнецов на круглом столе, посвященному Международному дню памяти жертв Холокоста.

Митинг-реквием, посвященный Дню памяти жертв Холокоста
© Sputnik / Mihai Caraus
В Молдове хранят память о Холокосте

По словам дипломата, в год 80-летия со дня нападения нацистской Германии на Советский Союз, память о Великой Победе в мае 1945 года и ее уроках все чаще становится объектом текущей конъюнктуры.

Васнецов призвал не допускать попыток переписывания истории, решительно бороться со всеми проявлениями шовинизма, антисемитизма и русофобии. Посол дал высокую оценку усилиям молдавских властей по сохранению исторической памяти, нашедших отражение в Плане правительства Молдовы на 2021–2024 годы по увековечиванию памяти жертв Холокоста.

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста (International Holocaust Remembrance Day). Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблей ООН 1 ноября 2005 года.

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