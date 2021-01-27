Скончался судья Конституционного суда Молдовы – подробности

Как рассказала глава КС, ее коллега в течение нескольких месяцев находился в больнице, а печальный итог стал неожиданностью для всех.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Судья Конституционного суда (КС) Молдовы Эдуард Абабей скончался в среду в возрасте 52 лет. Информацию об этом подтвердила Sputnik глава КС Домника Маноле.

"Где-то час назад он скончался в больнице. Он находился на больничном с августа. Одно время все было вроде бы хорошо, но, к сожалению, сегодня такой печальный исход. Я в шоке от произошедшего. Мы не ожидали такого результата. Ему было всего 52 года", – отметила Маноле.

Эдуард Абабей был назначен судьей в КС по решению Высшего совета магистратуры 30 июля 2019 года.

Абабей родился 2 мая 1968 года. В 1993 году он окончил факультет права Госуниверситета Молдовы. Доктор в области права с 2019 года.

В 2016 по 2019 год был членом Союза адвокатов Республики Молдова. В 2019 году занимал пост члена комиссии по лицензированию нотариальной деятельности при Министерстве юстиции. Преподавал в Национальном институте права Молдовы, был главой совета этого учреждения. с 2011 по 2016 годы входил в состав Ассоциации судей Молдовы, а с 2009 по 2016 занимал пост вице-председателя гражданской коллегии Апелляционной палаты Бельц. До 1995 года работал в качестве консультанта в суде Дрокии и в управлении международных отношений Министерства юстиции Молдовы. С 1995 по 2005 годы был судьей Дрокии, а с 2005 по 2016 – судьей в Апелляционной палате Бельц.

Также Абабей преподавал на факультете права Госуниверситета Молдовы и Госуниверситета имени А. Руссо в Бельцах.

Входил в группу по разработке Административного кодекса, являлся автором 11 научных публикаций. Соавтор справочника судьи по уголовным делам.

Конституционный суд Молдовы состоит из шести судей, которые назначаются на шестилетний срок. Двое из них назначаются парламентом, двое – правительством и двое – Высшим советом магистратуры.

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