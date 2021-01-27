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Машина скорой помощи. Архивное фото

Спасатели за 10 минут вытащили из сугроба машину скорой помощи

© Sputnik / Mihai Caraus
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210127/33397090/spasateli-za-10-minut-vytashili-iz-sugroba-mashinu-skoroj-pomoshi.html

Оперативное реагирование специалистов ГИЧС помогло врачам вовремя доставить в больницу пожилого пациента.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Спасатели утром в среду помогли вытащить из снежного заноса машину скорой помощи в селе Чумай Тараклийского района. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Из-за неблагоприятных погодных условий автомобиль "скорой" с 98-летней пациенткой в салоне вылетел с дороги и застрял в снежном сугробе. Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия и сумела разблокировать машину менее чем за 10 минут.

Женщина была благополучно доставлена в районную больницу. Генинспекторат по ЧС обращается к водителям с просьбой проявить особую осторожность на дорогах в связи со снежными заносами и гололедицей.

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Теги:
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