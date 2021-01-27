Спасатели за 10 минут вытащили из сугроба машину скорой помощи

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Спасатели утром в среду помогли вытащить из снежного заноса машину скорой помощи в селе Чумай Тараклийского района. Об этом сообщил Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

Из-за неблагоприятных погодных условий автомобиль "скорой" с 98-летней пациенткой в салоне вылетел с дороги и застрял в снежном сугробе. Бригада спасателей оперативно прибыла на место происшествия и сумела разблокировать машину менее чем за 10 минут.

Женщина была благополучно доставлена в районную больницу. Генинспекторат по ЧС обращается к водителям с просьбой проявить особую осторожность на дорогах в связи со снежными заносами и гололедицей.

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