Более 40 миллионов леев выделит кабмин Молдовы на выплату пособий

В правительстве обсудили ситуацию с коронавирусом в стране, а также выплату пособия в 16 тысяч леев.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Члены молдавского кабинета министров в статусе и.о. решили выделить свыше 40 миллионов леев из чрезвычайного фонда правительства для предоставления единовременной выплаты медицинскому персоналу, инфицированному COVID-19, а также другим сотрудникам, которые заразились коронавирусом при выполнении служебных обязанностей. Решение принято на заседании кабмина в среду.

Как пояснила исполняющий обязанности министра финансов Татьяна Иваничкина, всего из Фонда планируется выделить 41 024,0 тысячи леев.

"Деньги пойдут на предоставление единовременной выплаты в размере 16 тысяч леев для 2654 человек, среди которых сотрудники публичных медико-санитарных учреждений, больниц, учреждений догоспитальной медицинской помощи, первичной медпомощи (1685 человек), а также работники секторов обороны, юстиции, национальной безопасности и других бюджетных структур, которые заразились инфекцией во время выполнения служебных обязанностей", – отметила Иваничкина.

Она уточнила, что сотрудники медико-санитарных учреждений смогут получить данную выплату в любое время, тогда как сотрудники других бюджетных структур смогут рассчитывать на эти деньги лишь в том случае, если они заразились коронавирусом до 30 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой обратил внимание, что пандемия еще не закончилась и задался вопросом, планируется ли выделить дополнительную сумму для медработников, которые заразятся COVID-19 на служебном посту.

"На данный момент в текущем проекте постановления правительства включены все запросы, которые были. Затем, в зависимости от полученных дополнительно запросов, мы разработаем другие проекты постановления кабинета министров", – добавила Иваничкина.

Согласно постановлению временного правительства, порядка 14,7 миллиона леев получит Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты, а Мунсовету Кишинева достанется чуть больше шести миллионов леев. Также Минобороны перечислят 528 тысяч леев, Высшему совету магистратуры – 400 тысяч леев, Генпрокуратуре – 112 тысяч леев, Минэкономики и инфраструктуры, Конституционному суду и Национальному центру по защите персональных данных – по 16 тысяч леев.

"Правительство в этот непростой период нашло денежные средства, чтобы соблюсти обязательства перед медицинскими работниками и сотрудниками сектора здравоохранения, которые пострадали от коронавируса во время выполнения своих служебных обязанностей. Кабмин и дальше сделает все возможное для того, чтобы найти необходимые средства и выполнить данные обязательства", – уточнил Чокой.

По его словам, несмотря на то, что пришлось использовать чрезвычайный фонд правительства, резерв есть.

Госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна Затык сообщила, что на 26 января в стране зарегистрировано в общей сложности 156 972 подтвержденных случаев, из которых активных эпизодов - 6211. Всего проведено 615 284 тестов.

По ее словам, на 26 января зарегистрировано 546 новых случаев COVID-19, из которых шесть "импортированы" в страну. В территориальном разрезе, как отметила Затык, больше всего случаев зарегистрировано в Кишиневе – 266, затем следует Приднестровье – 34, Страшены – 32, Яловены – 29. "Есть и районы, где ситуация сравнительно лучше – по одному случаю. К примеру, в Дондюшанах, Комрате, Чадыр-Лунге", – добпвила представитель Минздрава.

Она уточнила, что, анализируя последние тенденции, наблюдается рост новых случаев в сравнении с данными за предыдущие дни. "У нас было 265 случаев, 224, а вчера – 546. Это говорит о том, что необходимо придерживаться ограничительных мер и правил безопасности в условиях коронавируса", – сказала Затык.

По ее словам, число летальных исходов остается высоким, хотя за последние дни отмечено некоторое снижение: 26 января – 13 случаев, а 25 января – 7. Всего количество скончавшихся от осложнений, вызванных коронавирусом, достигло в стране 3381. По данным Минздрава, за сутки выздоровели 202 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 147 380.

И.о. премьера призвал граждан следовать эпидемиологическим указаниям – носить защитную маску и по возможности избегать многолюдных мест.

"Необходимо быть предусмотрительными, чтобы не допустить резкого увеличения числа новых случаев COVID-19", – отметил Чокой.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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