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Сотрудники Россотрудничества в Республике Молдова поздравили блокадников

К годовщине освобождения Ленинграда: Россотрудничество поздравило блокадников

© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Общество
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Sputnik Молдова
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27 января отмечается 77-я годовщина полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась 872 дня.

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Сотрудники представительства Россотрудничества в Республике Молдова поздравили блокадников, живущих в Молдове. В Кишиневе их посетили руководитель представительства Андрей Муравьев и председатель Координационного совета российских соотечественников в РМ Алексей Петрович.

"Они поздравили блокадников и вручили им подарки от Россотрудничества. В Кишиневе и Тирасполе в акции приняли активное участие также молодые люди из международного движения "Волонтеры Победы", – отметили в представительстве.
Сотрудники Россотрудничества в Республике Молдова поздравили блокадников
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Сотрудники Россотрудничества в Республике Молдова поздравили блокадников

День полного освобождения Ленинграда от блокады нацистов отмечается 27 января. Празднование этой даты в Молдове ежегодно организует представительство Россотрудничества в Республике Молдова.

В этот день в 1944 году закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней.

Гражданское население блокадного Ленинграда сооружает укрепления на улицах города, 1941 год
© Sputnik / David Trahtenberg
В России стартовал проект памяти жителей блокадного Ленинграда

Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. Подвиг людей, продержавшихся в огненном кольце почти 900 дней и ночей, не имеет равных в мировой истории. Пройдя сквозь страшные испытания, ценой невероятных потерь защитники и жители блокадного Ленинграда выстояли и победили.

В настоящее время на правом и левом берегах Днестра проживают 30 жителей осажденного Ленинграда, хранящих память страшных дней блокады.

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Теги:
блокада Ленинграда, блокадники, Россотрудничество в Молдове, Представительство Россотрудничества в Молдове


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