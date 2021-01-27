К годовщине освобождения Ленинграда: Россотрудничество поздравило блокадников

КИШИНЕВ, 27 янв - Sputnik. Сотрудники представительства Россотрудничества в Республике Молдова поздравили блокадников, живущих в Молдове. В Кишиневе их посетили руководитель представительства Андрей Муравьев и председатель Координационного совета российских соотечественников в РМ Алексей Петрович.

"Они поздравили блокадников и вручили им подарки от Россотрудничества. В Кишиневе и Тирасполе в акции приняли активное участие также молодые люди из международного движения "Волонтеры Победы", – отметили в представительстве.

© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве Сотрудники Россотрудничества в Республике Молдова поздравили блокадников

День полного освобождения Ленинграда от блокады нацистов отмечается 27 января. Празднование этой даты в Молдове ежегодно организует представительство Россотрудничества в Республике Молдова.

В этот день в 1944 году закончилась героическая оборона города на Неве, продолжавшаяся на протяжении 872 дней.

Немецким войскам так и не удалось вступить в город, сломить сопротивление и дух его защитников. Подвиг людей, продержавшихся в огненном кольце почти 900 дней и ночей, не имеет равных в мировой истории. Пройдя сквозь страшные испытания, ценой невероятных потерь защитники и жители блокадного Ленинграда выстояли и победили.

В настоящее время на правом и левом берегах Днестра проживают 30 жителей осажденного Ленинграда, хранящих память страшных дней блокады.

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