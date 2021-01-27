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Стационар для лечения пожилых пациентов с коронавирусом. Архивное фото

Данные Минздрава: за сутки зафиксировано 654 новых случаев заболевания COVID-19

© Photo : Пресс-служба мэрии Москвы
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210127/33400249/dannye-minzdrava-za-sutki-zafiksirovano-654-novykh-sluchaev-zabolevaniya-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 156 тысяч.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 654 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Молдовы в среду.

Граффити на тему коронавируса.
© AP Photo / Markus Schreiber
Доказано: повторное заражения коронавирусом при наличии антител – реальность

Выявлено девять эпизодов "импорта" инфекции: из Румынии - 3, Франции - 2, по одному из Польши, Турции, России и Великобритании.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 157 626.

За минувшие 24 часа проведено 2953 теста, при этом повторно 207.

Коронавирус выявлен в том числе у 33 медработников: 8 врачей, 16 медсестер и 9 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 232 пациента (из них 45 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 484 человека. Всего вылечившихся на данный момент — 147 864.

Зафиксировано еще 15 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3396.
Среди умерших – бывший преподаватель Медицинского университета Молдовы Леонид Гаврилюк, ему было 84 года.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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