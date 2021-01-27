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Сильный снегопад в Кишиневе и по всей стране.

Из-за снегопадов заблокированы дороги на юге и в центре страны

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210127/33403598/Iz-za-snegopadov-zablokirovany-dorogi-na-yuge-i-v-tsentre-strany.html

По национальным трассам R-30 и R-31, ведущим к пунктам пропуска через государственную границу "Тудора" и "Паланка", движение стало невозможно.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Обильные снегопады в среду 27 декабря привели к блокированию национальных дорог на юге и в центре страны.

Зима.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Об этом сообщает Национальный инспекторат чрезвычайных ситуаций и Пограничная полиция Молдовы.

ГИЧС отслеживает ситуацию и вмешивается для предотвращения последствий стихии на трассах страны.
В течение дня к спасателям в нескольких ситуациях обращались с просьбой помочь водителям, чьи транспортные средства вынесло на обочину.

Вмешательство спасателей потребовалось и на окраине Чимишлии, где сотрудники ГИЧС разблокировали три грузовика, съехавших с дороги.

На таможенном пункте пропуска Джурджулешты — Рени спасатели с юга страны разблокировали шесть грузовиков.

"Чтобы предотвратить блокировку автомобильного транспорта на маршрутах внутри страны, ГИЧС будет следить за дорогами, подверженными риску, и в случае необходимости казывать помощь людям, оказавшимся в затруднительном положении", — говорится в сообщении ведомства.

В Каушанском, Штефан-водском и Кагульском районе проводятся заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы оперативно реагировать на предупреждение и ликвидировать проблемы, возникшие6 в результате неблагоприятных погодных условий.

Пограничная полиция сообщает, что пограничные КПП "Паланка" и "Тудора" заблокированы. В настоящее время ведутся работы по уборке снега. Трассы R-30 и R-31 в приграничной зоне также покрыты снегом.

Участок пограничной полиции Чишмикиой заблокирован из-за снежного покрова (70-80 см).

Пограничники принимают все необходимые меры для расчистки снега и возобновления работы.

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