Из-за снегопадов заблокированы дороги на юге и в центре страны

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Обильные снегопады в среду 27 декабря привели к блокированию национальных дорог на юге и в центре страны.
Об этом сообщает Национальный инспекторат чрезвычайных ситуаций и Пограничная полиция Молдовы.
ГИЧС отслеживает ситуацию и вмешивается для предотвращения последствий стихии на трассах страны.
В течение дня к спасателям в нескольких ситуациях обращались с просьбой помочь водителям, чьи транспортные средства вынесло на обочину.
Вмешательство спасателей потребовалось и на окраине Чимишлии, где сотрудники ГИЧС разблокировали три грузовика, съехавших с дороги.
На таможенном пункте пропуска Джурджулешты — Рени спасатели с юга страны разблокировали шесть грузовиков.
"Чтобы предотвратить блокировку автомобильного транспорта на маршрутах внутри страны, ГИЧС будет следить за дорогами, подверженными риску, и в случае необходимости казывать помощь людям, оказавшимся в затруднительном положении", — говорится в сообщении ведомства.
В Каушанском, Штефан-водском и Кагульском районе проводятся заседания Комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы оперативно реагировать на предупреждение и ликвидировать проблемы, возникшие6 в результате неблагоприятных погодных условий.
Пограничная полиция сообщает, что пограничные КПП "Паланка" и "Тудора" заблокированы. В настоящее время ведутся работы по уборке снега. Трассы R-30 и R-31 в приграничной зоне также покрыты снегом.
Участок пограничной полиции Чишмикиой заблокирован из-за снежного покрова (70-80 см).
Пограничники принимают все необходимые меры для расчистки снега и возобновления работы.
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