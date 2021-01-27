В очистке кишиневских дорог от снега будет задействовано до 60 единиц техники

Коммунальные службы города борются с последствиями обильных снегопадов. Водителей просят соблюдать особую осторожность на дорогах.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. В молдавской столице была создана кризисная группа для принятия мер по уборке снега. Об этом в соцсетях объявил генеральный примар муниципия Кишинев Ион Чебан.

"В настоящее время все муниципальные службы, отвечающие за управление ситуацией в сложных погодных условиях, дежурят вместе с полицией на улицах города. Мы знаем все участки, где бывают сложности и случаи аварий", – сообщил Чебан.

В настоящее время 21 спецмашина убирает центральные улицы столицы и раскладывает противоскользящие материалы. Всего на линию будет подведено около 60-65 единиц техники. Рабочие посыпают тротуары солью.

В настоящее время движение по улицам с уклоном затруднено.

Местные власти просят людей отнестись к ситуации с пониманием, а водителей быть осторожными в движении.

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