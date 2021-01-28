Экс-посол Молдовы в России Андрей Негуца переведен под домашний арест

Прокуроры ходатайствовали о продлении срока задержания обвиняемого на 30 суток в условиях изолятора, однако суд решил переместить экс-посла под домашний арест.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Суд Кишинева перевел посла Молдовы в России Андрея Негуцу, который проходит по делу о контрабанде анаболиков, под домашний арест на 30 суток. Об этом Sputnik сообщили в прокуратуре.

Прокуратура настаивала на продлении содержания экс-дипломата в изоляторе сроком на 30 дней, однако суд решил частично удовлетворить это требование и перевел Негуцу под домашний арест. Сторона обвинения с этим вердиктом не согласна.

Негуца признан обвиняемым в соучастии в рамках дела о контрабанде анаболиков. Однако он не признал себя виновным. Его поместили 30 декабря под домашний арест на 30 дней. Прокуроры опротестовали это решение и 12 января Негуцу перевели в изолятор тюрьмы №13 в Кишиневе.

Сообщается, что по этому делу проходят четверо обвиняемых: еще двое находятся под стражей в следственном изоляторе, в отношении одного суд вынес постановление о розыске.

За подобные преступления Уголовный кодекс предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы, отмечает Генпрокуратура.

В начале декабря 2020 года молднет всколыхнула новость о том, что машину посольства республики в России остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза из РМ крупной партии анаболиков. Все произошло на КПП Паланка. Спецоперацию провели сотрудники Таможенной службы и Службы информации и безопасности республики.

"По предварительной информации, стоимость партии оценивается более чем в восемь миллионов леев (порядка 462 тысяч долларов по текущему курсу Нацбанка Молдовы – ред.)", – отмечалось в сообщении Таможенной службы.

На фоне этого скандала официальный Кишинев принял решение снять Негуцу с должности посла Молдовы в России. Взамен руководителем дипмиссии назначен Владимир Головатюк, на тот момент - депутат молдавского парламента.

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