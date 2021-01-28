На две трассы Молдовы большегрузы смогут выйти в лучшем случае в четверг

На юге республики на некоторых дорогах ограничили движение грузовиков из-за снегопада. Дальнобойщиков накануне отправили ночевать на стоянки.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Погодные условия вызвали приостановку движение грузовых автомобилей на участке трассы M3 Вулканешты – Слобозия Маре (178-200 километры) и R-34 Балабану – Бурлачены.

Грузовики, въезжавшие в Молдову со стороны КПП "Джурджулешты – Гала" и "Джурджулешты – Рени" запарковали на ночь на стоянке для грузовых автомобилей вблизи Джурджулешт. О возобновлении движения Генеральный инспекторат полиции обещал сообщить отдельно.

В сопредельной части Украины были закрыты для всех видов транспорта с 21.00 среды трассы М-15 Одесса – Рени и М-16 Одесса – Кучурган.

Пограничная полиция Молдовы сообщала, что контрольно-пропускные пункты в Паланке и Тудоре на молдавско-украинской границе приостановили работу из-за заносов на трассы R-30 и R-31.

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