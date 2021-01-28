"Оранжевый код" в действии: какова ситуация на дорогах Молдовы

В Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы дали оценку ситуации на дорогах страны в условиях снегопадов.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В четверг на большей части Молдовы продолжает действовать "оранжевый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. По данным сервиса Генерального инспектората полиции, к настоящему моменту в центральных и южных районах страны движение транспорта происходит в зимних условиях.

"Патрульные сопровождают спецтранспорт для очистки дорог и обработке противоскользящим материалом. На территории южных районов на данный момент не идут осадки", – уточнили в полиции.

По данным сервиса Infotrafic, на 07.35 из-за метеоусловий заблокированы дороги:

М-3 километры 178-200, город Вулканешты, населенный пункт Слобозия Маре, Кагульского района;

R35 Комрат-Басарабяска;

дорога местного значения Чишмикиой-Етулия, Вулканештского района;

дорога местного значения Коштангалия, Чимишлийского района.

На территории центральных районов страны осложнено движение по трассе R-31 и в направлении 17 населенных пунктов, подъездные дороги Тудора, Паланка, Фештелица, Штефанешты, Волинтирь, Копчак, Брезоая, Семеновка, Пуркарь, Вишоара, Чобурчи, Кэплань и Крокмаз трудны.

"На данный момент ситуация не изменилась, усилился ветер и ухудшилась видимость. Разблокирована трасса в направлении Нижняя Марьяновка", – подчеркнули в Генинспекторате полиции.

Там сообщили, что количество транспортных средств, которые были в состоянии передвигаться, по состоянию на 07.30 составляло 25 единиц.

Число крупногабаритного транспорта, которому запретили передвижение:

Новые Анены – 25;

Каушаны – 28;

Штефан Водэ – 3;

Резина – 6;

Унгены – 3.

"На территории северных районов страны снег продолжает идти в Окнице, Рышканах, Дондюшанах, Сороках и Бельцах. Нет перекрытых трасс. Дороги в районах, где продолжают выпадать осадки, обрабатываются противоскользящим материалом", – отметили в полиции.

Ситуация в Кишиневе

В столичном муниципии к настоящему моменту в расчистке дорог задействованы:

63 спецмашины EXDRUPO. Распределено 947 тонн противогололедной смеси и 293 тонны соли;

52 бригады патрульных Национального инспектората общественной безопасности;

одна спецмашина Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

"На данный момент проблем с дорожным движением в столице нет", – уточнили в Генинспекторате.

Рекомендации полиции

По данным службы Infotrafic Национального инспектората общественной безопасности, на дорогах национального значения проводится оценка ситуации, чтобы разблокировать и открыть движение для транспорта. "В то же время напоминаем, что на участках дорог с затрудненным движением из-за погодных условий присутствуют сотрудники полиции, которые обеспечивает бесперебойную работу дорожного движения и предотвращают ситуации риска", – сказано в сообщении Infotrafic.

В случае возникновения трудностей во время поездки рекомендуется обратиться в Единую службу спасения "112" или в ближайший полицейский участок.

"Служба Infotrafic Национального инспектората общественной безопасности рекомендует водителям без необходимости не отправляться в путь и, если того требует ситуация, узнать о состоянии дорог, ехать с небольшой скоростью, адаптированной к погодным и дорожным условиям, увеличить дистанцию между транспортными средствами, чтобы иметь возможность безопасно останавливаться, а также не выполнять опасные маневры во время движения", – отмечено в сообщении.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova