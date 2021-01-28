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Паром в Моловата

Предупреждение молдавской полиции: приостановлена работа парома в Моловате

© Photo : Facebook / Poliția Republicii Moldova
Общество
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Sputnik Молдова
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Сотрудники правоохранительных органов настоятельно рекомендуют воздержаться от пересечения реки Днестр без крайней необходимости.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Из-за сильного ветра с утра четверга приостановлена работа парома в Моловате, который связывает оба берега Днестра. Об этом сообщили в Генеральном инспекторате полиции МВД Молдовы.

"Паром возобновит работу, когда позволят погодные условия. Генеральный инспекторат полиции рекомендует пассажирам избегать второстепенных поездок через реку Днестр", – уточнили в ведомстве.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на большей части республики "оранжевый" код метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение действует и 28 января. Лишь в некоторых районах Молдовы на севере страны – "желтый" код.

"Оранжевый" код предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность. "Ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам", – сказано на сайте Государственной гидрометеорологической службы.

Снег
© Photo : Facebook / Poliţia de Frontieră
"Оранжевый код" в действии: какова ситуация на дорогах Молдовы
Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуация МВД Молдовы призывает население проявить максимальную ответственность. Особенно это касается автовладельцев.

"Водителям настоятельно рекомендуется адаптировать свои транспортные средства с учетом зимних условий, а в багажнике автомобиля должны быть лопата, песок и цепи. Кроме того, водители должны соблюдать скоростной режим и, если они выберут более длительный маршрут, аккумулятор телефона обязательно следует зарядить", – отметили в инспекторате.

Предупреждение касается и родителей. Спасатели просят, чтобы взрослые сопровождали детей по дороге в школу и из нее с учетом неблагоприятных погодных условиях.

"В ситуации риска следует звонить в Единую службу спасения 112", – уточнили в Генинспекторате.

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