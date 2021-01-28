Коронавирусная сводка: каковы позиции Молдовы в сравнении с другими странами

Обнародована подробная информация по эпидемической ситуации в республике в связи с распространением коронавируса нового типа.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В Молдове зафиксировано 44 898 случаев заражения коронавирусом на миллион человек. Об этом заявила госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты Татьяна Затык.

"Молдова в сравнении с другими странами остается посередине. Мы ниже в сравнении Андоррой, Черногорией, Чехией и Люксембургом, но выше, чем Финляндия, Норвегия, Греция, Беларусь, Россия, Эстония. То есть ситуация и место Молдовы довольно тревожны", – сказала она.

По словам представителя Минздрава, смертность на миллион населения в республике составила 966 человек.

"Если сравнивать с другими странами, то у нас позиции в этом, так сказать, рейтинге – посередине. У нас показатели меньше, чем в Бельгии, Словении, Чехия, Италия, но выше, чем в Греции, Украине, России, Албании, Сербии", – отметила Затык.

Уровень смертности в сравнении с другими государствами, рассчитанный с учетом 3361 летального исхода, как отметила Затык, составил 2,2%.

"Этот показатель повысился в сравнении с предыдущей неделей, когда было 2,1%, что довольно тревожно", – отметила чиновник.

Согласно отчету Минздрава, если сравнить данные за 11-17 января и 18-24 января, то отмечен спад заболеваемости на 3,3%. Статистика по летальным исходам не изменилась, а число случаев выздоровления упало на 19,3%.

"Импортный" коронавирус

Что касается "ввоза" инфекции в страну, то его доля не превышает 1% от общего количества подтвержденных случаев – 1082 эпизода. За 18-24 января в стране зарегистрировано 30 случаев такого рода:

Великобритания и Германия – по 5;

Румыния – 4;

Украина – 3;

Танзания, Россия, Италия, Ирландия, Египет, Болгария – по 2;

Нигерия – 1.

У кого чаще всего выявляют COVID-19

Средний возраст заболевших - 47,4 года. Чаще всего COVID-19 диагностируют у женщин, а в территориальном разрезе - у жителей городов.

Всего с момента регистрации первого случая инфицирования COVID-19 в Молдове заразились 8578 детей, в том числе новорожденные, а также 725 беременных женщин.

Среди несовершеннолетних больше всего случаев приходится на возрастную группу 11-17 лет – порядка 57%.

Инкубационный период развития заболевания, по данным Минздрава, в среднем составляет пять дней.

Что касается смертности, то в 98% летальных исходах у пациентов наблюдалось как минимум одно сопутствующее заболевание. Средний возраст скончавшихся от осложнений, вызванных COVID-19, в Молдове составляет порядка 67,3 года.

COVID-19 подтвердился у тысяч медработников

Коронавирусная инфекция нового типа выявлена у 14 709 человек, работающих в сфере здравоохранения Молдовы. Из них врачей - 4358, медсестер - 6147, санитаров - 1988, вспомогательного персонала - 2216.

В общей сложности тесты на коронавирус проведены 42 124 медработникам. За последнюю неделю сделано 547 подобных исследований.

Согласно данным Минздрава, от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа, в Молдове скончались свыше 70 медработников.

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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