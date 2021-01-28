Непогода оставила без электричества жителей десятков населенных пунктов Молдовы

Сложные погодные условия – снегопад и сильный ветер – привели к аварийным отключениям электроэнергии из-за обрыва проводов и коротких замыканий в электроустановках.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Несколько десятков населенных пунктов ряда районов Молдовы частично остались без электроэнергии. Такие данные приводит компания-поставщик Premier Energy.

"Оранжевый код", связанный с сильными осадками в виде мокрого снега и снега с наледью, а также с сильным ветром порывами до 15-20 метров в секунду, повлиял на подачу электроэнергии потребителям Premier Energy Distribution. Так, с вечера 27 января в ряде районов на юге и в центре страны произошли аварийные отключения электрических сетей из-за обрыва проводов и коротких замыканий в электроустановках", – уточнили в компании.

Там отметили, что сотрудники предприятия оперативно работали для исправления ситуации и во многих населенных пунктах, оставшихся частично или полностью без электричества, удалось восстановить подачу электроэнергии. Но по мере усиления осадков и блокирования дорог этот процесс усложнился.

"На утро 28 января по данным на 10.00 электроэнергия частично отсутствует в 24 населенных пунктах Кантемирского, Леовского, Штефан-Водского, Оргеевского, Яловенского, Каушанского, Ново-Аненского, Комратского и Кагульского районов. Из-за нестабильной погоды оперативная обстановка постоянно меняется", – уточнили в Premier Energy.

В компании подчеркнули, что в некоторых населенных пунктах сотрудники компании не могут устранить неполадки из-за отсутствия доступа к ним – дороги заблокированы из-за грязи. К утру четверга затруднен проезд в населенные пункты: Шерпены, Баурчи, Киркаешты, Танатары, Тараклия, Улму, Кондрица и Гэвэноаса, а дорога на Башкалию была открыта только около 06.45 утра в четверг, но из-за пробок она заблокирована.

"Поставщик призвал властей и учреждения, ответственные за содержание дорог, принять меры, чтобы была возможность перейти к пострадавшим электроустановкам. Особенно сложна проверка электросетей за пределами городов, где образовались сугробы", – добавили в Premier Energy.

В компании обратили внимание на то, что уже зарегистрировано и выявлено около 10 случаев обрыва проводов. "Это создает ситуации повышенного риска. Предупреждаем население о необходимости проявлять максимальную осторожность в отношении правил электробезопасности, чтобы избежать несчастных случаев", – отметили в Premier Energy.

Государственная гидрометеорологическая служба объявила на большей части республики "оранжевый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Предупреждение действует и 28 января. Лишь в некоторых районах Молдовы на севере страны – "желтый код".

"Оранжевый код" предполагает, что метеорологические условия представляют реальную опасность. "Ожидаются интенсивные опасные явления, которые могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность и привести к значительному материальному ущербу, а также к человеческим жертвам", – сказано на сайте Государственной гидрометеорологической службы.

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуация МВД Молдовы призывает население проявить максимальную ответственность. Особенно это касается автовладельцев.

"Водителям настоятельно рекомендуется адаптировать свои транспортные средства с учетом зимних условий, а в багажнике автомобиля должны быть лопата, песок и цепи. Кроме того, водители должны соблюдать скоростной режим и, если они выберут более длительный маршрут, аккумулятор телефона обязательно следует зарядить", – отметили в инспекторате.

Предупреждение касается и родителей. Спасатели просят, чтобы взрослые сопровождали детей по дороге в школу и из нее с учетом неблагоприятных погодных условиях.

"В ситуации риска следует звонить в Единую службу спасения 112", – уточнили в Генинспекторате.

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