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Расчистка дорог в Молдове

Закрыта трасса Тудора-Паланка, заблокированы КПП на границе с Украиной

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Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210128/33408018/zakryta-trassa-tudora-palanka-zablokirovany-kpp-na-granice-s-ukrainoj.html

Государственная администрация автомобильных дорог следит за ситуацией на трассах страны, которая осложнилась из-за сильного снегопада, обрушившегося на республику.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Остаются заблокированными многие участки трассы R31-R30 Тудора-Паланка, ведущей к границе с Украиной, сообщили в четверг в Госадминистрации автодорог.

Из-за сильного ветра и обильного снегопада на многих участках трассы образовались снежные заносы, в настоящее время дорога полностью перекрыта.

Над расчисткой дороги работает техника подразделений Госадминистрации автодорог из Каушан и Штефан-Водэ. Продолжается переброска тяжелой техники на сложные участки.

Снег. Вышка
© Sputnik / Александр Кряжев
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Также затруднено или невозможно движение по дорогам R34.3-M3 — подъездная дорога в село Слобозия Маре и дороге M3.1 Джурджулешты-граница с Украиной. На этом участке работает техника из Кагульского района.

Всего с утра на дороги страны выведены 274 единицы спецтехники с привлечением 343 дорожных рабочих, сообщает ведомство.

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