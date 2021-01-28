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Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена

Фото: мело, мело по всей земле – как в Приднестровье вызволяют из снежного плена

© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Общество
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Sputnik Молдова
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Уже вторые сутки подряд автоинспекторы и спасатели региона несут свою службу круглосуточно, чтобы помогать тем, кто стал заложником снегопада.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. Вторые сутки подряд Приднестровье заметает снегом. Из-за непрекращающегося снегопада сотрудники автоинспекции и спасатели в эти дни несут непрерывное дежурство.

"Подразделения Госуправления по чрезвычайным ситуациям и Госавтоинспекции были переведены на усиленный вариант несения службы. Правоохранители оказывали необходимую помощь гражданам, вытаскивали из снежных заносов легковые и грузовые авто. Всего вызволили из снежного плена 65 машин", – отметили в МВД Приднестровья.

По словам главы ведомства Руслана Мовы, в сложных погодных условиях свою работу продолжают пункты обогрева, действующие при территориальных отделениях внутренних дел (ОВД). За теплым ночлегом туда обратились 14 человек.

  • Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
  • Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
  • Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
  • Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
  • Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
  • Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
  • Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
  • Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
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© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена

"Аварий на объектах обеспечения жизнедеятельности не зарегистрировано, электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение осуществляется в бесперебойном режиме. Совместная работа сотрудников ОВД и работников коммунальных служб не прекращается и сегодня", – отметил Мова.

По его словам, движение транспорта между населенными пунктами затруднено, а местами ограничено. Отменены некоторые междугородние рейсы общественного транспорта. Самое сложное положение в Григориопольском и Слободзейском районах. Дорога в село Новая Андрияшевка до сих пор остается закрытой, движение на дороге Днестровск–Первомайск ограничено. Движение перекрыто на 23-м километре автодороги Тирасполь–Каменка. Из-за снежных заносов застряли фуры. В расчистке задействована спецтехника. Работают спасатели, помощь людям оказывают сотрудники автоинспекции.

Сильный снегопад в Кишиневе и по всей стране.
© Sputnik / Miroslav Rotari
Из-за снегопадов заблокированы дороги на юге и в центре страны
В Каменке, Рыбнице, Дубоссарах движение пассажирского транспорта осуществляется в штатном режиме. Частично ограничено движение автотранспорта по дорогам международного значения. Отменены рейсы на Украину и в направлении Каушан.

Во всех спасательных мероприятиях было задействовано около пятисот работников коммунальных служб и 184 единицы спецтехники, а также более ста сотрудников подразделений Госуправления по чрезвычайным ситуациям и 20 единиц автомобильной техники аварийно-спасательных подразделений. Круглосуточно проводилась расчистка и посыпка дорог. За минувшие сутки израсходовано 2180 тонн песчано-солевой смеси.

Зарегистрированы и травмы среди пешеходов – 27 случаев, 16 из них – в главном городе Приднестровья Тирасполе.

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