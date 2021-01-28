Полный метр: приднестровский трейлер посткарантинного кино

Кино возвращается на большие экраны в Приднестровье. Директор тираспольского кинотеатра спрогнозировал Sputnik Молдова, каким будет сезон, а также рассказал о новых правилах и премьерах.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв - Sputnik, Юлия Сорокопуд. Одиннадцать месяцев на здании тираспольского кинотеатра вместо афиш - голые стены. Кассы закрыты, в пустых коридорах тоскуют персонажи из прошлого сезона. Последний сеанс здесь давали 14 марта. Счастливые зрители "Бладшота" даже не знали, что это был их финальный просмотр перед карантином.

"На Новый год мы пропустили вторую часть "Последнего богатыря" и некоторые российские премьеры. Из голливудских фильмов особо ничего не пропустили, потому что все премьеры Голливуд тоже сдвигает. Им не интересно выпускать в пандемию фильм, который будет работать в пол силы. Думаю, центральные киноленты, которые были запланированы на 2020–начало 2021 года, сдвинут до окончательного спада пандемии во всем мире", - объясняет директор ГУ "Республиканский киновидеоцентр" Владимир Спиридонов.

© Sputnik / Sorokopud Julia В пустых залах только киногерои

Такое кино

Владимир Спиридонов 14 лет руководит "храмом кино". Считает, что разговоры о разрушенной киноиндустрии - лишь точка зрения. Тираспольский комплекс видел ситуации и похуже карантина. Например, постперестроечные времена, когда большому кино буквально выживать приходилось.

"Помню, когда мы открылись, к нам приходили продавцы из мебельных салонов и предлагали на втором этаже в фойе сделать выставочный зал. Помню, кто-то хотел машину сюда загнать, как рекламу авто. Были такие безумные идеи. Но мы как-то выкручивались. Чтобы держаться на плаву, сдавали в аренду залы", - вспоминает Спиридонов.

© Sputnik / Sorokopud Julia Владимир Спиридонов

Такой сценарий давно утратил популярность. Доходы от кино смогли вывести индустрию на достойный уровень: только высокое киноискусство и немного попкорна.

"Не скрою, 11-месячный простой для нашего кинотеатра, как и для каждого хозрасчетного предприятия – срок серьезный. Доходы не приходят на счет, а расходы - как сегодня погода на улице. Денежный ком накатывал весь год. Но мы как-то справились. Финансов будет достаточно, чтобы начать работать, зритель никак на себе это не почувствовал", - подсчитал директор кинотеатра.

© Sputnik / Sorokopud Julia Кинозалы пустуют почти год

Без мест для поцелуев

"Когда в кино?" – один из вопросов, который мучает засидевшихся на карантине тираспольчан. При благоприятном развитии событий - скоро. Если киновидеоцентр будет соответствовать всем санитарно-эпидемиологическим требованиям, экраны зажгут уже в начале февраля.

"У нас была профильная комиссия. Специалисты предъявили ряд требований, среди которых масочный режим, бахилы, дезинфекция, социальная дистанция, ограничение количества одномоментно находящихся в зале зрителей", - рассказывает заместитель директора ГУ "Республиканский киновидеоцентр" Ольга Рябчук. "В кино отправная точка – четверг. Поэтому если мы успешно пройдем комиссию и получим разрешение Оперштаба, то уже 4 февраля рассчитываем открыть сезон", - добавила собеседница.

Главное ноу-хау в кино пандемийного времени - безопасная рассадка зрителей. Продавать разрешено лишь 50% билетов, а места для любителей кинематографа - только в шахматном порядке. Рядом располагаться могут только люди, которые живут вместе. Выходит, мест для поцелуев больше нет?

"Все спрашивают, как мы будем распознавать членов одной семьи или людей, которые живут вместе. Даже не решили еще. Паспорта мы требовать точно не имеем права. Полагаемся на совесть наших граждан. Все же понимают, что надо быть ответственными", - подчеркнул директор кинотеатра.

Говоря про убытки, Владимир Спиридонов отмечает, что пока непонятно, как отразятся эти 50%. Но, так или иначе, работать лучше, чем вывеска "закрыто".

© Sputnik / Sorokopud Julia Кино скоро вернется

Февральские премьеры

Сообразили - когда. Теперь нужно и с репертуаром определиться. Точной афиши пока нет, но планы обсуждались.

"У нас основная публика – люди до 25 лет. Они все в комиксах сейчас. Им нравится Marvel и подобное. А вот "Звездные войны" у нас совсем не "заходят". Хотя люди звонят, спрашивают, интересуются. А как (фильм - ред.) выходит в прокат, пару дней - и шумихе конец. Все потому, что у этих саг очень растянутая франшиза. Люди на Западе собирают коллекции, создают фан-клубы, обсуждают. У нас может и есть такие, но их в разы меньше", - объясняет Спиридонов.

Все договоренности пока в процессе. Кстати, это очень занимательная рыночная площадка. Сначала кинотеатр закупает авторские права на свою территорию - это комплекс с тремя залами. Затем – приложение, количество сеансов, сроки проката и время проведения сеансов, утренние и вечерние.

"Все строго регламентируется. После того, как мы подписываем соглашение, получаем ключ, а вместе с ним и контент. Там прописан серийный номер нашего сервера и все основные данные. Даже бывает, если сеанс перевалит за 12 часов, проектор может просто выключиться. Честно, даже не экспериментировали, чтобы не подводить зрителей", - говорит Спиридонов.

Главное, чтобы пандемия снова не повлияла на положение дел. А карантинные правила и отсутствие мест для поцелуев компенсируют хорошие фильмы.

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