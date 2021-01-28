Ситуация на дорогах: участок трассы Кишинев–Оргеев закрыт для грузовиков

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Полиция сообщает о приостановке движения грузовиков на участке трассы Кишинев–Огреев, после села Пересечино. Также остаются заблокированными пункты пропуска через государственную границу в Тудоре и Паланке.

"На данный момент движение грузовиков остановлено на участке Пересечино – в сторону Оргеева в обе стороны, после расчистки дороги движение будет постепенно восстановлено", – сообщили в полиции.

Пограничная полиция сообщила, что контрольно-пропускные пункты в Паланке и Тудоре остаются закрытыми, так как дорожные службы не могут расчистить от снега трассы R-30 и R-31, ведущие к КПП. При этом в ведомстве рассказали, что на погранпереходах оказались заблокированными около 60 человек.

Патрули пограничной полиции продолжают помогать разблокировать транспортные средства и оказывать необходимую поддержку людям.

На дороге между населенными пунктами Копчак и Кайраклия пограничная полиция разблокировала несколько транспортных средств.

Пограничники из Вулканешт помогли местным дорожным службам в расчистке дороги, ведущей к погранпереходу Мирное.

В районе населенного пункта Войнеску Хынчештского района пограничники регионального управления "Запад" помогли гражданину Молдовы, чья машина застряла в снегу.

В полиции напоминают, что езда по национальным дорогам в зимних условиях требует от каждого водителя надлежащего оснащения автомобиля и учета погодных предупреждений.

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