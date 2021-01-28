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Спасательная операция в Приднестровье по вызволению автомобилистов из снежного плена

Спасатели освободили из снежного плена на дорогах страны более 170 машин

© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210128/33409508/spasateli-osvobodili-iz-snezhnogo-plena-na-dorogakh-strany-bolee-170-mashin.html

В одном из автомобилей оказалась беременная женщина, которую спасатели оперативно доставили в родильный дом.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. На дорогах страны спасателями и пожарными было разблокировано более 170 автомобилей, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС). 

Сотрудники ГИЧС вытаскивали из снега машины скорой помощи, фуры и легковые автомобили с пассажирами, которые попали в снежные заносы или сошли с трассы из-за плохой погоды на дорогах в центре и на юге страны.

Большинство операций по разблокированию и спасению людей, пострадавших от неблагоприятных погодных условий, проводились на маршрутах в районах Штефан-Водэ, Каушаны, Кагул, Тараклия, Новые Анены, Криуляны, Чимишлия, а также в Гагаузии и в Кишиневе.

В Каушанах женщина на последнем триместре беременности не смогла попасть в родильный дом из-за снежных заносов. Спасатели оперативно доставили женщину в больницу, где она через час родила здоровую девочку.

Из-за метели две машины скорой помощи застряли на дорогах в Тараклии, они были отбуксированы пожарными на свободные участки трассы. Еще одна скорая помощь застряла на дороге в селе Бурлачены Кагульского района, она также была освобождена из снежного плена.

В Гагаузии спасатели вытянули из снега 20 автомобилей, в которых находилось 35 человек, а в Чимишлии – автобус международного маршрута, в котором находилось 15 пассажиров.

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