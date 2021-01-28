Фото - Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. На Мемориале Воинской Славы в Дубоссарах разрушен памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. Об этом сообщил в правоохранительные органы Приднестровья работник коммунальной службы.
"На месте происшествия эксперты обнаружили, что верхняя часть мемориальной стелы разломана на множество фрагментов, разбита и передняя часть основания памятника, на которой был изображен символ воздушно-десантных войск", - рассказали в МВД Приднестровья.
- Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
- Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
- Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
По факту вандализма идет доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых. На данный момент они опрашивают возможных очевидцев.
В МВД также просят свидетелей совершенного преступления либо тех, кто обладает информацией о совершивших акт вандализма, сообщить об этом правоохранителям. При этом уточняется, что сообщившим сохранят анонимность. За достоверную информацию, которая поможет в раскрытии преступления, гарантировано вознаграждение.
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