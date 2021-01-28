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Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову

Фото - Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза Василию Маргелову

© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210128/33410270/foto-vandaly-razbili-pamyatnik-geroyu-sovetskogo-soyuza-vasiliyu-margelovu.html

Правоохранительные органы ведут разбирательство и просят за вознаграждение посодействовать тем, кто мог быть свидетелем случившегося либо обладает какой-то информацией о вандалах.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. На Мемориале Воинской Славы в Дубоссарах разрушен памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. Об этом сообщил в правоохранительные органы Приднестровья работник коммунальной службы.

"На месте происшествия эксперты обнаружили, что верхняя часть мемориальной стелы разломана на множество фрагментов, разбита и передняя часть основания памятника, на которой был изображен символ воздушно-десантных войск", - рассказали в МВД Приднестровья.
  • Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову
    Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
  • Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову
    Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
  • Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову
    Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову
    © Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
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© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Вандалы разбили памятник Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову

По факту вандализма идет доследственная проверка. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить подозреваемых. На данный момент они опрашивают возможных очевидцев.

В МВД также просят свидетелей совершенного преступления либо тех, кто обладает информацией о совершивших акт вандализма, сообщить об этом правоохранителям. При этом уточняется, что сообщившим сохранят анонимность. За достоверную информацию, которая поможет в раскрытии преступления, гарантировано вознаграждение.

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Теги:
осквернение памятника, памятник, вандалы, вандализм, Приднестровье


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