Часть Молдовы завалило снегом: сколько учебных заведений приостановило работу

Снегопады, которые обрушились на Молдову, внесли коррективы в работу образовательных учреждений страны.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Из-за неблагоприятных погодных условий несколько десятков учебных заведений в ряде районов Молдовы приостановили деятельность с физическим присутствием детей в классах – большая часть из этих школ перешла на работу в дистанционном формате. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования республики в четверг.

"Так, 48 общеобразовательных учреждений в районах Новые Анены, Басарабяска, Кагул, Кантемир, Каларш, Каушаны, Чимишлия, Яловены, Леова, Ниспорены, Оргеев, Резина, Штефан-Водэ, Тараклия и АТО Гагаузия приостановили работу с физическим присутствием учащихся. При этом 41 из этих заведений функционирует в дистанционном формате, а семь не работают в течение сегодняшнего дня из-за отсутствия электроэнергии", – отметили в министерстве.

Как пояснили в ведомстве, в указанных районах приостановили деятельность 54 детских сада – 35 из них перешли на дистанционный формат, 19 – не могут работать из-за проблем с электричеством, а в двух учреждениях сокращенный режим.

Из-за неблагоприятных погодных условий, как сообщили в министерстве, приостановлено 52 рейса школьных автобусов, поэтому в учебные заведения не были доставлены 2887 детей.

На большей части Молдовы 27-28 января действует "оранжевый код" метеоопасности в связи со сложными погодными условиями. Лишь в некоторых районах страны на севере страны был объявлен "желтый код".

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