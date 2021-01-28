На трассе Тудора-Паланка продолжается расчистка снега тяжелой техникой

Блокирование одной из основных транспортных трасс, ведущих к молдово-украинской границе, создало серьезные проблемы для перевозок.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Продолжается расчистка от снежных завалов национальной трассы R31-R30 Тудора – Паланка – граница с Украиной. Этому участку сейчас уделяется первоочередное внимание, сообщает Государственная администрация автомобильных дорог.

В настоящее время все автомобили, застрявшие в снегу на всем протяжении дороги, были эвакуированы, заявило ведомство.

Толщина снежного покрова на трассе составляет более одного метра. Работы по расчистке заносов ведет тяжелая техника.

Ранее сообщалось, что на КПП Паланка были размещены более 60 человек, которых застигла в пути непогода.



Путешественникам было предоставлено все необходимое - горячее питье, спальные места, одеяла, места для отдыха.

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