План обустройства Кишинева: какие шаги предпринимаются в этом направлении

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. В начале февраля в Кишинев прибудут специалисты из России, которые работают над Планом обустройства территории столичного муниципия. Об этом сообщил примар Кишинева Ион Чебан на своей странице в Facebook.

"Накануне у меня состоялось очередное заседание. Это документ стратегического развития территории, который давно не актуален, как и Генеральный градостроительный план. С 1 по 8 февраля специалисты из Российской Федерации проведут интервью с экспертами в различных сферах с целью разработки предложений по проекту в рамках второго этапа разработки плана", – рассказал Чебан.

По его словам, работа над Планом обустройства территории муниципия Кишинев ведется с июня 2020 года, этот процесс требует полного ознакомления с необходимыми документами.

"Это третий визит в Кишинев специалистов компаний Master’s Plan и Cușman, которые поддерживают нас в процессе разработки документации. Первый этап завершен и состоит из исследований. Далее следует второй этап с предложениями по проекту. В этот процесс привлекут различные стороны, будут проводиться широкие дискуссии и консультации со специалистами в разных сегментах экономической и социальной деятельности, с жителями муниципия из всех его секторов и населенных пунктов, с научным сообществом, экспертами, ассоциативным сектором", – пояснил градоначальник.

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Чебан подчеркнул, что этот документ должен по-настоящему отвечать интересам муниципия и должен быть одобрен его жителями.

"Это огромная работа, проделанная исполнительным органом примэрии при поддержке советников. Мы намерены подготовить документ для передачи его в муниципальный совет Кишинева на утверждение летом нынешнего года. Это важный документ, в котором будут изложены видение и приоритеты развития муниципия, а также конкретные проекты с долгосрочными планами действий", – добавил примар.

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