Синоптики рассказали, ждать ли еще снега в Молдове

Осадки преимущественно в виде мокрого снега ожидаются вплоть до 1 февраля, после чего из-за весьма теплой погоды весь снег постепенно растает.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Оранжевый и желтый коды метеоопасности в связи со сложными погодными условиями закончили свое действие на территории Молдовы, однако в течение еще нескольких дней в стране прогнозируются осадки в виде мокрого снега. Об этом в комментарии Sputnik Молдова заявил руководитель Центра метеопрогнозов Государственной гидрометеорологической службы республики Геннадий Рошка.

"На утро четверга, когда проводились замеры, уровень снега на юго-востоке страны достигал до 17 сантиметров. К примеру, в Штефан-Водэ. В других районах страны было зарегистрировано от одного до 11 сантиметров снега. Исключение составляет Бричанский район, где не было осадков, поэтому снежный покров там не образовался", – сказал Рошка.

Говоря о прогнозах на последующие дни, специалист отметил, что до 1 февраля синоптики еще ожидают осадки в виде мокрого снега.

"А с 1 февраля, вероятнее, всего будут преобладать дожди. То есть в начале прогнозируемого периода мы ожидаем, что ночью температуры будут в пределах от -10 до -5, а к 4 февраля – от 0 до +5. Тоже самое касается и значений в дневное время суток, то есть 29 января прогнозируем от 0 до +5, а к 4 февраля – от +5 до +10 градусов по Цельсию. Поэтому тот снежный покров, который есть сейчас, к прогнозируемому периоду постепенно растает", – сказал собеседник.

При этом он обратил внимание, что за 29-31 января может выпасть еще максимум до пяти сантиметров осадков к уже имеющемуся объему.

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