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Встреча президента Молдовы с представителями ООН и ВОЗ в республике

Президент Молдовы обсудила доступ страны к вакцине с представителями ООН и ВОЗ

© Photo : Facebook / Maia Sandu
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210128/33413622/prezident-moldovy-obsudila-dostup-strany-k-vaktsine-s-predstavitelyami-oon-i-voz.html

Глава государства провела в четверг встречу с представителями ООН и ВОЗ, в рамках которой стороны обсудили ситуацию с пандемией, сектор здравоохранения и экономическое положение республики.

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обсудила с координатором-резидентом ООН в республике Саймоном Спрингеттом и представителем Всемирной организации здравоохранения Игорем Поканевичем доступ страны к вакцине от коронавируса, поддержку экономического восстановления и ответ на усугубление бедности из-за кризиса COVID-19.

"Поблагодарила своих собеседников за их помощь, предоставленную в прошлом году в целях борьбы с пандемией COVID-19 и за поддержку сектора здравоохранения. Выразила надежду, что у нас будет такая же открытость и по вопросу доступа к вакцине от коронавируса", – написала Санду на своей странице в Facebook.

Встерча Майи Санду с Аурелиу Чокоем.
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Санду обсудила с Чокоем поступление в Молдову вакцины от COVID-19
По ее словам, страна рассчитывает на поддержку ООН в постпандемический период, направленную как для помощи тем, кто оказался в затруднительном положении в результате потери или снижения доходов, так и для реформирования системы здравоохранения, обеспечив ее устойчивость.

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"Подчеркнула, что только укрепив ключевые секторы, остановив коррупцию и восстановив экономику, мы сможем убедить граждан не покидать страну", – отметила Санду.

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