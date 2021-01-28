Как в Приднестровье собираются сокращать сеть COVID-госпиталей

На заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса озвучили также общую COVID-статистику.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. В Приднестровье сократят сеть госпиталей, в которых проходят лечение пациенты с диагнозом COVID-19. Такое решение в четверг было озвучено на заседании Оперативного штаба, состоявшегося под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Сокращение видится целесообразным, поскольку загруженность госпитальной сети (II уровня) даже с учетом свернувших больничную деятельность филиалов, открытых в пик пандемии на площадках немедицинского профиля, составляет на сегодняшний день 34%", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Инфицированных пациентов, нуждающихся в госпитализации, будут направлять в один из пяти госпиталей – слободзейский, бендерский, дубоссарский, рыбницкий, а также развернутый на базе Республиканской клинической больницы в Тирасполе

Коронавирусные стационары, функционирующие в стенах каменской и григориопольской больниц, а также тираспольского госпиталя ветеранов и оздоровительного комплекса "Днестровские зори" прекращают этот вид деятельности, возвращаясь к прежнему функционалу.

"В каждый из свернутых филиалов должен быть полностью готов к оперативному возобновлению в случае необходимости работы по линии борьбы с коронавирусом", - отметил Красносельский.

Готов вновь начать образовательно-воспитательную деятельность Кадетский корпус. Там проведен третий этап дезинфекции, необходимой после использования кадетских корпусов в качестве инфекционного стационара для граждан с бессимптомным течением коронавирусной болезни. До конца недели ожидается поставка нового постельного белья. Проводится тестирование персонала.

С начала пандемии в Приднестровье зарегистрировано 28759 случаев инфицирования COVID-19. На данный момент в COVID-госпиталях региона лечение проходят 764 пациента. 34 из них – в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Лечение по месту проживания проходят 743 человека. Всего за время практики лечения на дому, начатой 3 декабря, в больницы переведены 674 заразившихся. На самоизоляции находятся 2114 человек.

За все время пандемии умерло 612 носителей COVID-19, победили его 26640 приднестровцев. Среднесуточный уровень заражения в регионе составляет на данный момент 90 случаев, неделей ранее – 99.

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