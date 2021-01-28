22:05 28 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.03
  • USD17.36
  • RUB0.23
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Те, кто на переднем крае борьбы с COVID в Приднестровье

Как в Приднестровье собираются сокращать сеть COVID-госпиталей

© CC BY 4.0 / Министерство здравоохранения Приднестровской Молдавской Республики
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (450)
4 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e5/01/02/33124122.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210128/33414118/kak-v-pridnestrove-sobirayutsya-sokraschat-set-covid-gospitaley.html

На заседании Оперативного штаба по профилактике и предотвращению распространения коронавируса озвучили также общую COVID-статистику.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. В Приднестровье сократят сеть госпиталей, в которых проходят лечение пациенты с диагнозом COVID-19. Такое решение в четверг было озвучено на заседании Оперативного штаба, состоявшегося под руководством лидера Приднестровья Вадима Красносельского.

"Сокращение видится целесообразным, поскольку загруженность госпитальной сети (II уровня) даже с учетом свернувших больничную деятельность филиалов, открытых в пик пандемии на площадках немедицинского профиля, составляет на сегодняшний день 34%", - отметили в пресс-службе приднестровского лидера.  

Инфицированных пациентов, нуждающихся в госпитализации, будут направлять в один из пяти госпиталей – слободзейский, бендерский, дубоссарский, рыбницкий, а также развернутый на базе Республиканской клинической больницы в Тирасполе

Дворец Республики
© Sputnik / Irina Leahova
После карантина: как будут работать в Приднестровье театр и кинотеатры
Коронавирусные стационары, функционирующие в стенах каменской и григориопольской больниц, а также тираспольского госпиталя ветеранов и оздоровительного комплекса "Днестровские зори" прекращают этот вид деятельности, возвращаясь к прежнему функционалу.

"В каждый из свернутых филиалов должен быть полностью готов к оперативному возобновлению в случае необходимости работы по линии борьбы с коронавирусом", - отметил Красносельский.

Готов вновь начать образовательно-воспитательную деятельность Кадетский корпус. Там проведен третий этап дезинфекции, необходимой после использования кадетских корпусов в качестве инфекционного стационара для граждан с бессимптомным течением коронавирусной болезни. До конца недели ожидается поставка нового постельного белья. Проводится тестирование персонала.

С начала пандемии в Приднестровье зарегистрировано 28759 случаев инфицирования COVID-19. На данный момент в COVID-госпиталях региона лечение проходят 764 пациента. 34 из них – в тяжелом состоянии в реанимационных отделениях, семеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Лечение по месту проживания проходят 743 человека. Всего за время практики лечения на дому, начатой 3 декабря, в больницы переведены 674 заразившихся. На самоизоляции находятся 2114 человек.

За все время пандемии умерло 612 носителей COVID-19, победили его 26640 приднестровцев. Среднесуточный уровень заражения в регионе составляет на данный момент 90 случаев, неделей ранее – 99.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (450)

По теме

Более двух миллионов россиян привились вакциной "Спутник V"
Убивает коронавирус за минуту: заявленная способность нового спрея
Теги:
госпиталь, Приднестровье


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Зима в Кишиневе
Фото снежного Кишинева: такой столицу Молдовы уже давно не видели
Все больше женщин управляет троллейбусами
Видео - Королевы дорог: женщины-водители троллейбусов удивляют мужчин
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться