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Свежие данные: за сутки зафиксировано 683 новых случая COVID-19

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (448)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210128/33414404/svezhie-dannye-za-sutki-zafiksirovano--novykh-sluchaev-covid-19.html

Общее число официально зарегистрированных эпизодов инфицирования коронавирусом нового типа в Молдове превысило 158 тысяч.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 683 новых случая инфицирования COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Молдовы в четверг.

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© AFP 2020 / NICOLAS TUCAT
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Выявлено восемь эпизодов "импорта" инфекции: из Великобритании - 5, из Румынии - 2, из Германии - 1.

Общее число зарегистрированных заражений в стране достигло 158 309.

За минувшие 24 часа проведено 2692 теста, при этом повторно 199.

Коронавирус выявлен в том числе у 44 медработников: 6 врачей, 26 медсестер и 12 работников вспомогательного персонала.

В крайне тяжелом состоянии находятся 242 пациента (из них 48 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких). 

По данным Минздрава, за сутки выздоровели 568 человек. Всего вылечившихся на данный момент — 148 432.

Зафиксировано еще 17 летальных исходов, общее число погибших от осложнений на фоне коронавирусной инфекции — 3413.

Среди погибших – врач районной больницы Ниспорен Лилия Даскалюк.

За период пандемии в Молдове скончалось 72 медработника. 

Меры по борьбе с COVID-19 в Молдове

С 17 марта в Молдове было введено чрезвычайное положение в связи с распространением пандемии. А с 15 мая до 30 сентября действовал режим ЧП в области здравоохранения.

С 1 октября в республике ввели новую систему оценки эпидемиологической ситуации. Районам страны раз в две недели присваивали "красный", "оранжевый", "желтый" или "зеленый" уровни опасности. В зависимости от этого менялись и ограничения. С 30 ноября в стране вновь ввели чрезвычайное положение в здравоохранении, которое продлили до 15 февраля 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (448)

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