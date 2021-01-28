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Вакцинация антиCOVID: опытом поделились румынские коллеги

© Sputnik / Георгий Зимарев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (450)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210128/33417284/aktsinatsiya-anti-covid-rumynskie-kollegi-podelilis-opytom.html

Молдавские власти активно ведут подготовку к предстоящей кампании по вакцинации населения против коронавируса.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Госсекретарь Минздрава Татьяна Затык и специалисты Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ) провели в четверг встречу с членами румынской делегации во главе с послом Румынии в Молдове Даниэлем Ионицэ и румынским госсекретарем Минздрава Андреем Бачу. 

Встреча президента Молдовы с представителями ООН и ВОЗ в республике
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Президент Молдовы обсудила доступ страны к вакцине с представителями ООН и ВОЗ

Стороны обменялись информацией и опытом о кампании по вакцинации против COVID-19 и необходимых мерах для получения вакцины.

"Были установлены каналы связи для передачи информации о процессе вакцинации, а также об организационных и юридических аспектах доставки партии вакцины из Румынии, которая будет предоставлена Молдове в качестве гуманитарной помощи", - говорится в сообщении Минздрава. 

Во время встречи Затык представила румынским гостям "Национальный план иммунизации", включающий этапы вакцинации, целевые группы, центры для иммунизации, а также меры, предпринимаемые молдавской стороной для получения и перевозки препарата.

Как будет в Кишиневе 

Этот же вопрос обсуждается и в столичной примэрии. Больницы Кишинева готовят стратегические помещения для возможной новой волны заболеваний, а также ведут предварительную работу для начала вакцинации против COVID-19. Об этом сообщил на своей странице в Facebook примар столицы Ион Чебан. 

В частности, специалисты по здравоохранению в Кишиневе готовят для медицинских бригад программы обучения по проведению вакцинации на уровне первичной медико-санитарной помощи. Помимо этого проводится обучение медицинского персонала, который будет задействован в процессе.

"Уже идет организация и создание пунктов для иммунизации, составляются списки людей, проводятся консультации и координация с Минздравом касательно всего процесса приема и распределения вакцин из лаборатории НАОЗ", - отметил примар. 

Обсуждается, какие нужды будут у медицинских учреждений и первоочередные планы в сфере здравоохранения, которые будут профинансированы из муниципального бюджета на 2021 год.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (450)

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