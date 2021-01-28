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Ушел из жизни известный журналист Ефим Жосану

© Sputnik / Владимир Астапкович
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/society/20210128/33418391/ushel-iz-zhizni-izvestnyy-sportivnyy-kommentator-efim-josanu.html

Жосану был одним из ведущих журналистов на Национальном телевидении. Стал основателем главной новостийной программы страны.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Известный молдавский журналист Ефим Жосану ушел из жизни. Об этом сообщили его коллеги в социальных сетях. 

© Sputnik / Владимир Астапкович
Ушел из жизни один из самых известных дикторов Молдовы

Жосану до последнего дня трудился на Национальном телевидении, был одним из создателей новостной телепередачи Mesager.

"Он посвятил всю свою жизнь журналистике, его деятельность на Национальном телевидении была потрясающей, он уважал свободу слова и обучал молодых репортеров", - говорится в сообщении общественного телеканала. 

В дальнейшем журналист занимал на телеканале руководящие должности. Последние годы своей деятельности он посвятил программам о спорте и стал известен еще и как отличный спортивный комментатор. 

"Имела честь работать вместе с Ефимом Жосану на Национальном телевидении. Запомнила его выступление в прямом эфире в новогодний вечер на площади Великого национального собрания: харизматичный и естественный", - написала его коллега Корнелия Стефоглу, добавив, что он был профессионалом своего дела. 

Жосану был членом Союза журналистов Молдовы (с 1973 года) и Союза писателей Молдовы (с 2005 года), почетным президентом Национального Олимпийского комитета Республики Молдова (с 2001 года). Удостоен государственной награды "Трудовая слава". 

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