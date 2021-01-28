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Вызволение автомобилистов из снежного плена

Где не проехать: в полиции рассказали о ситуации в стране

© Photo : предоставил: Пресс-центр МВД Приднестровья
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (1595)
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Sputnik Молдова
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Метель натворила много бед на дорогах Молдовы, некоторые участки трасс и сейчас непроходимы. Несколько населенных пунктов частично без электроснабжения.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. По данным Генерального инспектората полиции, несколько дорог в республике по состоянию на вечер четверга остаются заблокированными из-за выпавшего снега. 

Как отметили в полиции, в центральном районе Молдовы речь идет о подъездных дорогах к селам Марианка-де-Жос, Штефанешты, Волинтирь, Брезоя, Рэскэеций-Векь, Антонешты, Карахасаны, Цынцарены, а также Джямэна. 

"Проходят работы по расчистке национальных трасс. Задействованы 16 спецмашин", - уточнили в полиции.

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© Sputnik / Mihai Caraus
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В ведомстве проинформировали, что частично без подачи электричества осталось три населенных пункта, не уточнив, какие именно. 

Правоохранители оказали помощь 72 водителям легковых авто, оказавшихся в снежном плену. Также в заносу попали и 72 крупногабаритные единицы транспорта. 

В северных районах страны снегопад прекратился, трассы и дороги расчищены, поэтому транспорт ездит в обычном режиме. Пять спецмашин задействованы в обработке дорожного покрытия реагентами. 

Больше не метет и на юге Молдовы. Дороги и трассы почти не загружены. Там задействовано 8 единиц спецтехники для расчистки дорожного покрытия от снега. 

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Тема:
Погода в Молдове (1595)

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