Где не проехать: в полиции рассказали о ситуации в стране

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. По данным Генерального инспектората полиции, несколько дорог в республике по состоянию на вечер четверга остаются заблокированными из-за выпавшего снега.
Как отметили в полиции, в центральном районе Молдовы речь идет о подъездных дорогах к селам Марианка-де-Жос, Штефанешты, Волинтирь, Брезоя, Рэскэеций-Векь, Антонешты, Карахасаны, Цынцарены, а также Джямэна.
"Проходят работы по расчистке национальных трасс. Задействованы 16 спецмашин", - уточнили в полиции.
Правоохранители оказали помощь 72 водителям легковых авто, оказавшихся в снежном плену. Также в заносу попали и 72 крупногабаритные единицы транспорта.
В северных районах страны снегопад прекратился, трассы и дороги расчищены, поэтому транспорт ездит в обычном режиме. Пять спецмашин задействованы в обработке дорожного покрытия реагентами.
Больше не метет и на юге Молдовы. Дороги и трассы почти не загружены. Там задействовано 8 единиц спецтехники для расчистки дорожного покрытия от снега.
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