Где не проехать: в полиции рассказали о ситуации в стране

Метель натворила много бед на дорогах Молдовы, некоторые участки трасс и сейчас непроходимы. Несколько населенных пунктов частично без электроснабжения.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. По данным Генерального инспектората полиции, несколько дорог в республике по состоянию на вечер четверга остаются заблокированными из-за выпавшего снега.

Как отметили в полиции, в центральном районе Молдовы речь идет о подъездных дорогах к селам Марианка-де-Жос, Штефанешты, Волинтирь, Брезоя, Рэскэеций-Векь, Антонешты, Карахасаны, Цынцарены, а также Джямэна.

"Проходят работы по расчистке национальных трасс. Задействованы 16 спецмашин", - уточнили в полиции.

В ведомстве проинформировали, что частично без подачи электричества осталось три населенных пункта, не уточнив, какие именно.

Правоохранители оказали помощь 72 водителям легковых авто, оказавшихся в снежном плену. Также в заносу попали и 72 крупногабаритные единицы транспорта.

В северных районах страны снегопад прекратился, трассы и дороги расчищены, поэтому транспорт ездит в обычном режиме. Пять спецмашин задействованы в обработке дорожного покрытия реагентами.

Больше не метет и на юге Молдовы. Дороги и трассы почти не загружены. Там задействовано 8 единиц спецтехники для расчистки дорожного покрытия от снега.

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